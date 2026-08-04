После войны Украину могут покинуть до 600 тысяч мужчин: что прогнозирует демограф (видео)

После окончания войны и отмены ограничений на выезд Украина может столкнуться с новой волной миграции. По оценкам демографа Эллы Либановой, за границу могут уехать от 500 до 600 тысяч украинских мужчин.

Как рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Элла Либанова на YouTube-канале "Комерсант Украины", в настоящее время за рубежом находятся миллионы украинцев. По её словам, если учитывать только военных мигрантов, наиболее реалистичной является оценка в около 5 миллионов человек. Если же учитывать всех украинцев, проживающих за пределами страны, в частности тех, кто выехал еще до начала полномасштабной войны, их число может приближаться к 8 миллионам.

В целом главным фактором, который будет определять решение украинцев о возвращении, останется безопасность. Люди должны быть уверены, что после окончания войны через несколько лет не начнется новая агрессия. Именно ощущение долгосрочной безопасности, по её словам, станет ключевым условием для возвращения.

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Вторыми по значимости факторами эксперт назвала возможность найти работу и наличие жилья в Украине. При этом важно не только трудоустройство, но и то, осталось ли у людей место, куда они могут вернуться после войны.

В то же время на решение будут влиять и семейные обстоятельства. Если вся семья уже обосновалась за границей, а в Украине не осталось никого из близких, вероятность возвращения существенно снижается. В таких случаях, по словам Либановой, скорее можно ожидать, что после окончания войны к своим семьям уедут мужчины. Если же в Украине остаются родители, братья, сестры или другие родственники, шанс на возвращение значительно выше.

Так, у людей, которые поддерживают контакты с родственниками, друзьями, коллегами, а также регулярно приезжают в страну, есть больше причин для возвращения после окончания войны.

Отвечая на вопрос о возможной второй волне миграции после отмены военного положения, когда украинские мужчины получат возможность выезжать за границу, Либанова отметила, что это станет серьёзным вызовом для государства.

По её оценкам, далеко не все воспользуются такой возможностью, однако Украину могут покинуть от 500 до 600 тысяч мужчин.

"Далеко не все уедут, но я боюсь, что часть всё же уедет. И это будет значительное число", — сказала эксперт.

В свою очередь, демограф предположила, что среди украинских женщин, которые в настоящее время находятся за пределами страны, наибольшие шансы на возвращение имеют высококвалифицированные специалистки. Она пояснила, что многие из них после переезда были вынуждены работать на должностях, не соответствующих их образованию и профессиональному уровню, из-за чего утратили часть социального статуса и возможностей для карьерного роста.

"Представьте: врач-хирург за границей в лучшем случае работает медсестрой. Это потеря профессии, социального статуса и привычного круга общения. Именно поэтому я рассчитываю, что чаще всего будут возвращаться те, кто из-за переезда потерял больше всего. Если же человек работал, например, поваром и продолжает работать поваром, или был парикмахером или мастером маникюра и за границей работает по той же специальности, но получает более высокую зарплату, то мотивация вернуться будет значительно меньше", — говорит она.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предлагал лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической временной защиты в стране. По его мнению, в дальнейшем они должны проходить обычную процедуру получения убежища, а уклонение от военной службы само по себе не должно быть основанием для предоставления такого статуса.

Кроме того, Фокус сообщал, что Кабмин изменил порядок оказания консульских услуг военнообязанным украинцам за рубежом: отныне мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны предъявлять военно-учетный документ, иначе им могут отказать в оформлении паспорта, регистрации брака или предоставлении других консульских услуг.