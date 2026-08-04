Після війни Україну можуть залишити до 600 тисяч чоловіків: що пронозує демографиня (відео)

Після завершення війни та скасування обмежень на виїзд Україна може зіткнутися з новою хвилею міграції. За оцінками демографині Елли Лібанової, за кордон можуть виїхати від 500 до 600 тисяч українських чоловіків.

Як розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова на Youtube-каналі "Комерсант України", нині за кордоном перебувають мільйони українців. За її словами, якщо враховувати лише воєнних мігрантів, найбільш реалістичною є оцінка близько 5 мільйонів осіб. Якщо ж брати до уваги всіх українців, які проживають за межами країни, зокрема тих, хто виїхав ще до початку повномасштабної війни, їхня кількість може наближатися до 8 мільйонів.

В цілому, головним фактором, який визначатиме рішення українців про повернення, залишатиметься безпека. Люди повинні бути впевнені, що після завершення війни нова агресія не розпочнеться через кілька років. Саме відчуття довгострокової безпеки, за її словами, стане ключовою умовою для повернення.

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Другими за важливістю чинниками експертка назвала можливість знайти роботу та наявність житла в Україні. При цьому значення має не лише працевлаштування, а й те, чи залишилося у людей місце, куди вони можуть повернутися після війни.

Водночас на рішення впливатимуть і сімейні обставини. Якщо вся родина вже оселилася за кордоном, а в Україні нікого з близьких не залишилося, ймовірність повернення суттєво зменшується. У таких випадках, за словами Лібанової, швидше можна очікувати, що після завершення війни до своїх сімей виїдуть чоловіки. Якщо ж в Україні залишаються батьки, брати, сестри чи інші рідні, шанс на повернення є значно вищим.

Так, люди, які підтримують контакти з родичами, друзями, колегами, а також регулярно приїжджають до країни, мають більше підстав для повернення після завершення війни.

Відповідаючи на запитання про можливу другу хвилю міграції після скасування воєнного стану, коли українські чоловіки отримають можливість виїжджати за кордон, Лібанова зазначила, що це стане серйозним викликом для держави.

За її оцінкою, далеко не всі скористаються такою можливістю, однак Україну можуть залишити від 500 до 600 тисяч чоловіків.

"Далеко не всі поїдуть, але я боюся, що частина все ж таки виїде. І це буде велика цифра", — сказала фахівчиня.

Натомість демографиня припустила, що серед українських жінок, які нині перебувають за межами країни, найбільше шансів повернутися мають висококваліфіковані фахівчині. Вона пояснила, що багато з них після переїзду були змушені працювати на посадах, які не відповідають їхній освіті та професійному рівню, через що втратили частину соціального статусу та можливостей для кар'єрного розвитку.

"Уявіть: лікар-хірург за кордоном у кращому випадку працює медсестрою. Це втрата професії, соціального статусу та звичного кола спілкування. Саме тому я розраховую, що найбільше повертатимуться ті, хто через переїзд втратив найбільше. Якщо ж людина працювала, наприклад, кухарем і продовжує працювати кухарем, або була перукарем чи майстром манікюру й за кордоном працює за тією ж спеціальністю, але отримує вищу зарплату, то мотивація повернутися буде значно меншою", — каже вона.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт пропонував позбавити українських чоловіків призовного віку автоматичного тимчасового захисту в країні. На його думку, надалі вони повинні проходити звичайну процедуру отримання притулку, а ухилення від військової служби саме по собі не має бути підставою для надання такого статусу.

Також Фокус писав, що Кабмін змінив порядок надання консульських послуг для військовозобов'язаних українців за кордоном: відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років повинні пред'являти військово-обліковий документ, інакше їм можуть відмовити в оформленні паспорта, реєстрації шлюбу чи інших консульських послугах.