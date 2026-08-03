Чоловіки за кордоном не зможуть прийти в консульство без ВОД: нові правила військового обліку

Кабінет міністрів запровадив нові правила надання консульських послуг для військовозобов'язаних, розповіли медіа. Відтепер консульства перевірятимуть наявність військово-облікових документів у чоловіків за кордоном. Якщо ВОД з порушеннями, то не оформлять, наприклад, паспорт, чи не зареєструють шлюб. Що змінилось у наданні консульських послуг і до чого тут Реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів?

29 липня на урядовому порталі опублікували постанову №981, яка стосується Реєстру військовозобов'язаних, ідеться у матеріалі медіа "Судово-юридична газета". Завдяки новому нормативно-правовому акту держава зможе отримати єдиний список усіх чоловіків, оскільки у реєстр надійдуть дані з бази податківців. На основі даних у цьому реєстрі будуть автоматично оформлюватись покарання за порушення військового обліку, тобто це буде не просто табличка з іменами, а інструмент для посилення заходів мобілізації.

Постанова закрила прогалину з чоловіками, які перебувають за кордоном і не можуть приїхати в Україну для розв'язання питань військового обліку, додало медіа. Завдяки постанові №981 усі консульські послуги надаватимуть після пред'явлення ВОД, а якщо документів немає, то його тут же створить консул.

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Текст постанови про ведення єдиного реєстру та про роль консульств з'явився на урядовому порталі наприкінці липня і вже має підпис нового прем'єра Сергія Корецького.

Посилення мобілізації — деталі військового обліку та консульських послуг

На порталі СЮГ розповіли, що постанова роз'яснює, як консульські працівники тепер здійснюють військовий облік. При цьому наголошується, що це "механізм контролю за громадянами, які перебувають за кордоном" і що таким чином "завершився перехід до моделі цифрового військового обліку". У документі вказано, що чоловіки від 18 до 60 років для отримання консульських послуг повинні пред'явити військово-обліковий документ в електронній формі. Якщо ВОД не відповідає вимогам, то у консульській послузі відмовлять. [Консульські послуги — це оформлення/переоформлення ID, оформлення заповітів, реєстрація народження, шлюбу тощо — ред.].

Ще одна новація, вказана у постанові, — це автоматичне взяття на військовий облік чоловіка, якщо його немає у реєстрі. При цьому проходити ВЛК не потрібно.

Посилення мобілізації — зміни у військовому обліку за кордоном з 29 липня Фото: Скриншот

Також пояснюється, що Реєстр автоматично формуватиме постанови про порушення військового обліку, тоді як раніше це робилось після рішення ТЦК та СП. З огляду на це можливі помилкові постанови, якщо дані не актуалізували чи є помилки. У статті пояснили, що це суперечить чинному законодавству, оскільки протокол має виписуватись військком і лише тоді інформація про порушення з'являється у реєстрі: не ясно, як розв'яжуть це протиріччя.

Зазначимо, 31 липня медіа розповіли про зміни у правила військового обліку для 17-річний юнаків. До цієї дати вони могли стати на облік дистанційно через додаток "Резерв+", а після — лише після особистого візит у ТЦК.

Нагадуємо, 3 серпня стало відомо про новий законопроєкт з реформування ТЦК, який запропонували народні депутати.