Останній шанс стати на облік через "Резерв+": що зміниться для 17-річних юнаків після 31 липня

31 липня є останнім днем, коли 17-річні юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік онлайн через застосунок "Резерв+". Уже з 1 серпня така можливість зникне, і до досягнення повноліття пройти процедуру можна буде лише особисто в ТЦК та СП.

Як повідомили на сайті Міністерства оборони України, цього року юнаки, яким виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік. До кінця 31 липня зробити це ще можна дистанційно, не відвідуючи територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Для цього потрібно встановити або оновити застосунок "Резерв+", авторизуватися через BankID, обрати послугу "Стати на облік", перевірити свої дані та підтвердити їх. Після того як запит буде автоматично опрацьовано, у застосунку з'явиться військово-обліковий документ – Резерв ID зі статусом "Призовник".

Що зміниться після 31 липня

У Міноборони наголосили, що після 31 липня оформити військовий облік через "Резерв+" 17-річні вже не зможуть. Якщо юнак не скористається цією можливістю зараз, до досягнення 18 років йому доведеться особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання.

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Після досягнення повноліття процедура змінюється. Якщо громадянин не став на військовий облік раніше, його можуть взяти на нього автоматично на підставі даних, які надходять із Державної міграційної служби України. Також після 18 років це можна буде зробити самостійно через "Резерв+".

У відомстві пояснили, що під час автоматичної постановки на військовий облік особисто відвідувати ТЦК та СП не потрібно. Так само не потрібно проходити військово-лікарську комісію, а система самостійно визначить територіальний центр комплектування відповідно до зареєстрованого або задекларованого місця проживання.

Перевірити, чи вже поставлено особу на військовий облік, можна в застосунку "Резерв+". Якщо процедура вже завершена, у користувача відображатиметься Резерв ID зі статусом "Призовник". Якщо ж на екрані вказано "Не на обліку", це означає, що постановка ще не відбулася.

У такому випадку в Міноборони радять скористатися сервісом "Стати на облік" у застосунку та повторно подати запит. Якщо після цього статус не зміниться або виникнуть інші проблеми, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше Фокус писав, що за несвоєчасну постановку на військовий облік та порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, порушникам може загрожувати штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Також повідомлялося, що 30 липня Державне бюро розслідувань розпочало масштабні слідчі дії у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. Правоохоронці перевіряють можливі факти корупції, перевищення службових повноважень і порушення прав військовозобов'язаних.