Последний шанс встать на учет через "Резерв+": что изменится для 17-летних юношей после 31 июля

31 июля — последний день, когда 17-летние юноши 2009 года рождения могут встать на воинский учет онлайн через приложение "Резерв+". Уже с 1 августа такая возможность исчезнет, и до достижения совершеннолетия пройти процедуру можно будет только лично в ТЦК и СП.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, в этом году юноши, которым исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет. До конца 31 июля это еще можно сделать дистанционно, не посещая территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Для этого необходимо установить или обновить приложение "Резерв+", авторизоваться через BankID, выбрать услугу "Поставить на учет", проверить свои данные и подтвердить их. После того как запрос будет автоматически обработан, в приложении появится военно-учетный документ — Резерв ID со статусом "Призывник".

Что изменится после 31 июля

В Минобороны подчеркнули, что после 31 июля 17-летние уже не смогут пройти военную регистрацию через "Резерв+". Если юноша не воспользуется этой возможностью сейчас, до достижения 18 лет ему придется лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства.

Відео дня

По достижении совершеннолетия порядок меняется. Если гражданин ранее не встал на воинский учет, его могут поставить на учет автоматически на основании данных, поступающих из Государственной миграционной службы Украины. Также после 18 лет это можно будет сделать самостоятельно через "Резерв+".

В ведомстве пояснили, что при автоматической постановке на воинский учет лично посещать ТЦК и СП не требуется. Также не требуется проходить военно-медицинскую комиссию, а система самостоятельно определит территориальный центр комплектования в соответствии с зарегистрированным или заявленным местом жительства.

Проверить, поставлен ли человек на воинский учет, можно в приложении "Резерв+". Если процедура уже завершена, у пользователя будет отображаться "Резерв ID" со статусом "Призывник". Если же на экране указано "Не на учете", это означает, что постановка на учет еще не состоялась.

В таком случае в Минобороны рекомендуют воспользоваться сервисом "Поставить на учет" в приложении и повторно отправить запрос. Если после этого статус не изменится или возникнут другие проблемы, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее Фокус сообщал, что за несвоевременную постановку на воинский учет и нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. В частности, нарушителям может грозить штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Также сообщалось, что 30 июля Государственное бюро расследований начало масштабные следственные действия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей Украине. Правоохранители проверяют возможные факты коррупции, превышения служебных полномочий и нарушения прав военнообязанных.