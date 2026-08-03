Мужчины за границей не смогут прийти в консульство без ВОД: новые правила военного учета

Кабинет министров ввел новые правила предоставления консульских услуг для военнообязанных, рассказали медиа. Теперь консульства будут проверять наличие военно-учетных документов у мужчин за рубежом. Если ВОД с нарушениями, то не оформят, например, паспорт или не зарегистрируют брак. Что изменилось в предоставлении консульских услуг и при чем здесь Реестр призывников, военнообязанных и резервистов?

29 июля на правительственном портале опубликовали постановление №981, касающееся Реестра военнообязанных, говорится в материале медиа "Судебно-юридическая газета". Благодаря новому нормативно правовому акту государство сможет получить единый список всех мужчин, поскольку в реестр поступят данные из базы налоговиков. На основе данных в этом реестре будут автоматически оформляться наказания за нарушение военного учета, то есть это не просто табличка с именами, а инструмент для усиления мер мобилизации.

Постановление закрыло пробел с мужчинами, которые находятся за границей и не могут приехать в Украину для решения вопросов военного учета, добавило медиа. Благодаря постановлению №981, все консульские услуги будут предоставляться после предъявления ВОД, а если документов нет, то его тут же создаст консул.

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Текст постановления о ведении единого реестра и роли консульств появился на правительственном портале в конце июля и уже имеет подпись нового премьера Сергея Корецкого.

Усиление мобилизации – детали военного учета и консульских услуг

На портале СЮГ рассказали, что постановление разъясняет, как консульские работники осуществляют военный учет. При этом отмечается, что это "механизм контроля за находящимися за рубежом гражданами" и что таким образом "завершился переход к модели цифрового военного учета". В документе указано, что мужчины от 18 до 60 лет для получения консульских услуг должны предъявить военно-учетный документ в электронной форме. Если ВОД не отвечает требованиям, то в консульской услуге откажут. [Консульские услуги – это оформление/переоформление ID, оформление завещаний, регистрация рождения, брака и т.д. – ред. ].

Еще одно новшество, указанное в постановлении, — это автоматическое взятие на военный учет мужчины, если его нет в реестре. При этом проходить ВЛК не нужно.

Усиление мобилизации – изменения в военном учете за рубежом с 29 июля Фото: Скриншот

Также поясняется, что Реестр будет автоматически формировать постановления о нарушении военного учета, тогда как раньше это делалось после решения ТЦК и СП. Учитывая это, возможные ошибочные постановления, если данные не актуализировали или есть ошибки. В статье объяснили, что это противоречит действующему законодательству, поскольку протокол должен выписываться военком и только тогда информация о нарушении появляется в реестре: не ясно, как разрешат это противоречие.

Отметим, 31 июля медиа рассказали об изменениях в правилах военного учета для 17-летних юношей. До этой даты они могли стать на учет дистанционно через приложение "Резерв+", а после — только после личного визита в ТЦК.

Напомним, 3 августа стало известно о новом законопроекте по реформированию ТЦК, который предложили народные депутаты.