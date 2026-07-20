"Вернуться в Украину": в Германии хотят лишить мужчин автоматической защиты

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предложил лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической временной защиты в стране. По его мнению, в дальнейшем они должны проходить обычную процедуру получения убежища, а уклонение от военной службы само по себе не должно быть основанием для предоставления такого статуса.

В интервью изданию Welt глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что мужчины призывного возраста из Украины больше не должны пользоваться автоматической временной защитой, которая в настоящее время предоставляется украинским гражданам в соответствии с Директивой ЕС о массовом притоке перемещенных лиц.

По словам министра, он видит принципиальную разницу между украинскими беженцами и сирийцами, прибывавшими в Германию во время гражданской войны. В частности, сирийские мигранты проходили индивидуальную процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, тогда как украинцы получили право на временную защиту в рамках специального механизма Европейского Союза.

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Именно поэтому, по его мнению, мужчины призывного возраста из Украины больше не должны подпадать под действие этой директивы. Вместо этого они, как и другие иностранцы, смогут подавать заявления о предоставлении убежища в общем порядке.

"В будущем мужчины призывного возраста из Украины больше не должны подпадать под действие этой директивы. В то же время они, как и раньше, могут обращаться за убежищем в общем порядке, однако уклонение от военной службы само по себе не является основанием для предоставления убежища", — говорит он.

При этом Добриндт подчеркнул, что сам факт уклонения от военной службы не может автоматически считаться основанием для получения убежища. Каждый случай, по его словам, должен рассматриваться индивидуально в соответствии с действующим законодательством.

Во время интервью журналисты обратили внимание на то, что в Украине продолжается полномасштабная война, тогда как сирийцы могли годами оставаться в Германии, пока в их стране велись боевые действия. В ответ глава МВД заявил, что эти ситуации нельзя сравнивать.

Он отметил, что если украинские мужчины призывного возраста больше не будут иметь права на временную защиту и в то же время не смогут доказать основания для получения убежища, то в результате они будут обязаны покинуть Германию и вернуться в Украину.

Добриндт также объяснил свою позицию политическими соображениями. По его словам, Германия оказывает Украине масштабную военную помощь и поддерживает её в борьбе против российской агрессии. По его мнению, в такой ситуации оправдано ожидать, что мужчины призывного возраста будут возвращаться в свою страну, если у них нет законных оснований оставаться в Германии в рамках процедуры предоставления убежища.

"С политической точки зрения я также считаю это оправданным в отношении страны, которую мы оказываем масштабную военную поддержку, помогая ей организовать сопротивление агрессивной войне, развязанной Владимиром Путиным. Сравнивать эту ситуацию с гражданской войной в Сирии нельзя", — говорит он.

Кроме того, министр подтвердил намерение федерального правительства и в дальнейшем ужесточать миграционную политику. Он заявил, что Германия делает ставку на реализацию реформы европейской системы предоставления убежища и создание за пределами Европейского Союза так называемых Return Hubs — центров возвращения для лиц, которым отказано в международной защите, но которых пока невозможно депортировать в страны происхождения.

По словам Добриндта, такие центры должны не только упростить возвращение мигрантов, но и стать сдерживающим фактором для нелегальной миграции. Он считает, что если потенциальные мигранты будут знать о риске попасть в центры возвращения за пределами ЕС, а не в систему социального обеспечения Германии, это снизит спрос на услуги контрабандистов и сократит количество опасных маршрутов в Европу.

В июне Фокус писал, что Польша поддержала предложение исключить украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС и перевести их на общие миграционные процедуры. В то же время в Варшаве подчеркивали, что речь не идет о принудительном возвращении украинцев, а лишь об отмене для этой категории упрощенного механизма получения защиты.

Также сообщалось, что Эстония поддержала продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, однако предложила не предоставлять её военнообязанным украинцам, которые впервые будут обращаться за этим статусом. В то же время те, кто уже получил временную защиту в странах ЕС, смогут продлить её на действующих условиях.