У ЄС перевірятимуть "Резерв+" українських чоловіків: кому можуть відмовити у захисті, — адвокат

У країнах ЄС посилили перевірку українських чоловіків, які вперше звертаються по тимчасовий захист. Тепер у них можуть перевіряти законність виїзду з України та те, чи мали вони на момент перетину кордону право не виконувати військовий обов’язок.

Як розповіла адвокат Анастасія Капустинська у коментарі виданню "Телеграф", нові правила не означають, що військовозобов’язаним українцям автоматично відмовлятимуть у тимчасовому захисті. Важливо насамперед підтвердити, що чоловік законно залишив Україну та мав відповідні підстави на момент виїзду.

"Головна зміна полягає не у запровадженні загальної заборони на тимчасовий захист для військовозобов'язаних українців, а у тому, що військові обов'язки перед Україною тепер стали окремим вагомим фактором", — пояснила фахівчиня.

Йдеться про рішення Ради ЄС 2026/1912, ухвалене 31 липня 2026 року, але на практиці нові положення в окремих країнах почали застосовувати з 5 серпня.

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Зокрема, особливу увагу можуть звертати на чоловіків, які раніше не оформлювали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Під час розгляду заяви міграційні органи можуть перевірити, чи законно людина перетнула український кордон і чи виконувала на той момент військові обов’язки або мала законну підставу для звільнення від них.

Водночас статус "військовозобов’язаний" у "Резерв+" сам по собі не є підставою для відмови. Вирішальним може бути саме статус людини на дату виїзду. Наприклад, якщо чоловік залишив Україну у 2024 році, коли мав чинну відстрочку, а у 2026 році вона вже завершилася, нинішній запис у "Резерв+" не робить його виїзд незаконним.

Тому одним із головних доказів може бути документ, який підтверджує законний перетин кордону, зокрема:

штамп у закордонному паспорті,

офіційні дані про перетин кордону

або документи, що підтверджують підставу для виїзду.

Залежно від ситуації можуть знадобитися документи про інвалідність чи непридатність до служби, підтвердження статусу багатодітного батька або документи про супровід людини з інвалідністю. За словами адвокатки, заявнику самому доведеться надати докази, які підтверджують його право на виїзд.

Та все ж окремі правила можуть діяти для чоловіків, які виїхали з України ще до 24 лютого 2022 року. У їхньому випадку спочатку потрібно визначити, чи поширюється на них режим тимчасового захисту. Значення можуть мати дата та обставини виїзду, місце проживання до початку повномасштабного вторгнення та законодавство конкретної країни ЄС.

Також перевірка може стосуватися українців, які вже мали тимчасовий захист в одній державі ЄС, а потім вирішили оформити його в іншій. Одночасно користуватися таким статусом у двох країнах не можна, тому наявність чинного захисту в іншій державі може стати підставою для відмови.

Якщо чоловіку все ж відмовлять у тимчасовому захисті, рішення можна оскаржити. Та все ж для цього адвокатка радить спершу з’ясувати точну причину відмови, після чого разом із фахівцем визначати подальший порядок дій.

А щоб уникнути проблем, перед зверненням по захист Капустинська рекомендує підготувати закордонний паспорт, підтвердження законного перетину кордону, актуальний військово-обліковий документ та всі папери, які підтверджують право на виїзд саме на дату перетину кордону.

"Чим краще чоловік може документально відтворити обставини свого законного виїзду з України, тим менший ризик виникнення додаткових питань при оформленні тимчасового захисту", — каже вона.

Нагадаємо, що станом на 30 червня 2026 року в країнах ЄС перебували 4,41 млн людей, які виїхали з України та отримали тимчасовий захист. Зокрема, таке число на 24 380 осіб більше, ніж місяцем раніше. Найбільше українців із таким статусом перебувало в Німеччині, Польщі та Чехії, а дорослі чоловіки становили 27% усіх отримувачів захисту.

Крім того, за словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елли Лібанової, після завершення війни та скасування обмежень на виїзд Україна може зіткнутися з новою хвилею міграції. За оцінками демографині Елли Лібанової, за кордон можуть виїхати від 500 до 600 тисяч українських чоловіків.