На грани зерновой катастрофы: атаки Украины и РФ бьют по глобальным поставкам, — FT

Удары Украины и России по сельскохозяйственному экспорту могут привести к мировому кризису поставок зерна. Наибольший риск связан с пшеницей, значительная часть которой перевозится через Чёрное море.

Об этом заявил директор Центра Карнеги по вопросам России и Евразии в Берлине Александр Габуев в статье для Financial Times.

По его словам, последняя волна атак на экспортную инфраструктуру обеих стран может существенно сократить или полностью остановить поставки зерна.

С июля Украина начала наносить удары по российским судам, перевозящим сельскохозяйственную продукцию через Чёрное море, а также по железнодорожной и портовой инфраструктуре в Азовском море. На прошлой неделе украинские удары повредили все три зерновые терминала порта Новороссийска, через которые проходит более 40% российского экспорта зерна. Власти приостановили экспорт до завершения ремонта.

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Россия также усилила ракетные удары по украинским портам на Черном море. По словам Габуева, российские атаки привели к затоплению нескольких судов, направлявшихся в крупнейший порт Украины в Одессе.

Россия и Украина вместе контролируют 27 % мирового экспорта пшеницы. Основная часть этих поставок проходит через Чёрное море, а обе страны являются ключевыми поставщиками зерна для многих государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Ситуацию осложняют высокие цены на топливо и удобрения, а также периоды жары, которые уже повлияли на урожай в Европе и США. Цены на пшеницу уже более чем на 25% выше, чем в 2025 году. ООН прогнозирует, что из-за климатических факторов около 50 млн человек могут столкнуться с острой продовольственной угрозой до конца этого года.

Габуев отметил, что в начале полномасштабной войны международное сообщество добилось заключения зернового соглашения между Россией и Украиной, которое обеспечивало свободный проход украинского зерна. Теперь он призывает международных партнеров добиться возобновления договоренности о беспрепятственном экспорте сельскохозяйственной продукции.

По его словам, больше всего в возобновлении поставок заинтересованы страны Ближнего Востока и Африки, в частности Египет, Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ. Также это важно для Китая, Индии, Европы и США, которые могут оказывать влияние на Москву и Киев.

Габуев считает, что международная контактная группа могла бы помочь договориться о возобновлении свободного прохода сельскохозяйственных грузов. По его мнению, это позволило бы сдержать наиболее опасные последствия войны, даже если её завершение в ближайшее время маловероятно.

Ранее Фокус выяснял, как блокировка морского экспорта Украины со стороны РФ может повлиять на цены, государственный бюджет и мировой рынок зерна.

Также сообщалось, что из-за блокады украинских портов под угрозой оказалась половина экспорта железной руды из Украины.