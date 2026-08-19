На порозі зернової катастрофи: атаки України та РФ б'ють по глобальних поставках, — FT

Удари України та Росії по сільськогосподарському експорту можуть призвести до світової кризи постачання зерна. Найбільший ризик пов’язаний із пшеницею, значна частина якої перевозиться через Чорне море.

Про це заявив директор Центру Карнегі з питань Росії та Євразії в Берліні Олександр Габуєв у матеріалі для Financial Times.

За його словами, остання хвиля атак на експортну інфраструктуру обох країн може суттєво скоротити або повністю зупинити поставки зерна.

Із липня Україна почала атакувати російські судна, які перевозять сільськогосподарські товари через Чорне море, а також залізничну й портову інфраструктуру в Азовському морі. Минулого тижня українські удари пошкодили всі три зернові термінали порту Новоросійська, через які проходить понад 40% російського експорту зерна. Влада призупинила експорт до завершення ремонту.

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Росія також посилила ракетні удари по українських портах Чорного моря. За словами Габуєва, російські атаки призвели до затоплення кількох суден, які прямували до найбільшого порту України в Одесі.

Росія та Україна разом контролюють 27% світового експорту пшениці. Основна частина цих поставок проходить через Чорне море, а обидві країни є ключовими постачальниками зерна для багатьох держав Близького Сходу та Північної Африки.

Ситуацію ускладнюють високі ціни на паливо й добрива та хвилі спеки, які вже вплинули на врожаї в Європі та США. Ціни на пшеницю вже більш ніж на 25% вищі, ніж у 2025 році. ООН прогнозує, що через кліматичні фактори близько 50 млн людей можуть зіткнутися з гострою продовольчою небезпекою до кінця цього року.

Габуєв зазначив, що на початку повномасштабної війни міжнародна спільнота домоглася укладення зернової угоди між Росією та Україною, яка забезпечувала вільний прохід українського зерна. Тепер він закликає міжнародних партнерів домогтися відновлення домовленості щодо безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції.

За його словами, найбільше у відновленні поставок зацікавлені країни Близького Сходу та Африки, зокрема Єгипет, Туреччина, Саудівська Аравія та ОАЕ. Також це важливо для Китаю, Індії, Європи та США, які можуть впливати на Москву й Київ.

Габуєв вважає, що міжнародна контактна група могла б допомогти домовитися про відновлення вільного проходу сільськогосподарських вантажів. На його думку, це дозволило б стримати найбільш небезпечні наслідки війни, навіть якщо її завершення найближчим часом малоймовірне.

Раніше Фокус з’ясовував, як блокування морського експорту України з боку РФ може вплинути на ціни, державний бюджет і світовий ринок зерна.

Також повідомлялось, що через блокаду українських портів під загрозою опинилася половина експорту залізної руди з України.