Россия ударила по Киеву в середине дня: горит бизнес-центр в Голосеевском районе (обновление)

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удар России по столице днем 20 августа. По данным администрации, в результате падения обломков загорелся бизнес-центр в Голосеевском районе. Жители Киева слышали несколько взрывов во время дневного обстрела.

Сообщение Кличко о последствиях удара РФ днём 20 августа появилось в Telegram-канале чиновника в 17:38. Информации о жертвах пока нет.

Удар по Киеву — Кличко о дневном обстреле 20 августа Фото: Скриншот

В 18:10 в канале Кличко появилось новое сообщение. Мэр написал, что в здании бизнес-центра в Голосеевском районе погиб один человек, а ещё двое получили ранения. Уточняется, что спасатели продолжают поиски пострадавших.

Обновление 18:33 — мэр написал, что россияне целенаправленно атаковали объект критической инфраструктуры: название не указано. Кличко предупредил, что будут перебои с горячей водой в Деснянском районе и, частично, в Днепровском районе. Отметим, что на портале КГГА указано, что эти районы относятся к ТЭЦ-6.

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Удар по Киеву — Кличко о повреждении теплосети 20 августа Фото: Скриншот

Удар по Киеву — подробности обстрела днём 20 августа

Военно-воздушные силы объявили сигнал воздушной тревоги для Киева в 17:03. Речь шла об угрозе со стороны примерно трёх дронов РФ, которые летели в направлении украинской столицы. Командование сообщило, что БПЛА направлялись в сторону Вышгорода, Киева, Броваров, пролетели над Киевским водохранилищем и Березанью.

Тем временем местные группы в соцсетях сообщали о передвижениях российских дронов, которые кружили над Киевом и пригородами. Около 17:21 появилось сообщение о том, что беспилотник, вероятно, был сбит. В КГГА добавили, что изменился режим работы метрополитена. Указано, что изменилось направление движения поездов на "красной" и "зеленой" ветках.

Удар по Киеву — КГГА о изменении графика работы метро 20 августа Фото: Скриншот

Атака РФ 20 августа

Отметим, что удар по Киеву начался в ночь с 19 на 20 августа. Мониторинговые группы сообщили о запусках ракет и дронов различных типов, а около 2–3 часов начали появляться сообщения о звуках взрывов в столичном регионе. Воздушные силы ВСУ заявили, что россияне запустили крылатые и баллистические ракеты различных типов, а также беспилотники, половина из которых — реактивные. Средства ПВО справились с 186 целями. Согласно данным командования, были сбиты/нейтрализованы 31 из 36 ракет Х-101, обе ракеты "Бандероль", все восемь ракет "Калибр", 145 из 168 БПЛА.

Военная администрация заявила о попадании средств поражения ВС РФ по складам с продуктами в Борисполе. ГСЧС сообщила, что были повреждены логистические объекты и объект топливной инфраструктуры. Мэр Кличко сообщил о разрушениях и пожарах в Соломенском, Дарницком и Святошинском районах, а также о гибели 15 человек.

Напоминаем, что Фокус писал о торговых сетях и других компаниях, которые лишились складов в Борисполе во время удара РФ по Киеву в ночь на 20 августа.