Нехватка воды и людей: почему оккупационные власти не могут погасить масштабный пожар под Ялтой, — СМИ

Представители оккупационных властей в Крыму пожаловались на невозможность потушить пожар в заповеднике возле Ялты, сообщили медиа. На склонах горы в заповедной зоне еще горят шесть зон, до которых не могут дотянуть шланги с водой. Кроме того, есть недостаток молодых и сильных мужчин, способных водить внедорожники и горные мотоциклы. Что происходит в Ялте, западнее которой бушуют пожары после атаки дронов ВСУ в ночь на 19 августа?

О деталях тушения масштабного пожара возле Ялты в ТОТ Крыма рассказало росСМИ Astra в Telegram-канале. 24 августа местное отделение МЧС РФ отчитывалось о шести горячих участках, а 25 августа — только об одном. Волонтеры, которые поделились впечатлениями от ситуации, написали, что ветер распространил огонь на другие участки и не хватает ресурсов, чтобы с ним справиться.

Медиа уточнило, что пылает в заповедной зоне Аутки, расположенной к западу от Ялты. С огнем борются спасатели и волонтеры, но не хватает людей и внедорожников, способных подняться в горы. Особая большая потребность в 18-летних — ищут крепких добровольцев, которые могли бы сесть за руль внедорожников и горных мотоциклов (Эндуро).

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"Да сколько же можно? Сколько было потрачено ресурсов, сил, и все бесполезно из-за взорванного ветра", — привело медиа слова одного из волонтеров.

В материале также привели комментарий пресс-службы МЧС РФ, которая рассказала о ходе тушения пожара. Среди прочего сообщили, что "работа ведется в труднодоступной местности на крутых склонах с помощью ранцевых огнетушителей". Также добавили, что спасатели "прокладывают рукавные линии по скальному массиву". Заметим, что огнетушители ранца — это мобильные устройства для тушения огня в труднодоступных местах, в которых вся жидкость для тушения помещается в ранец и выливается с помощью ручного насоса. Объем одного ранца — до 25 л. Ко всему прочему, волонтеры жалуются в сети, что пожар настолько масштабен, что с ним не могут справиться ни добровольцы, ни авиация, ни пожарные.

Медиа рассказала о предыстории масштабного пожара в Крыму. Выяснилось, что в ночь на 19 августа произошла атака БпЛА, а жители Ялты услышали минимум четыре взрыва, а в Гурзуфе — один. При этом "Крымэнерго" признало атаку на "южный энергорайон". После этого местные оккупационные власти сообщили, что произошел налет 13 дронов, которые все были сбиты средствами ПВО.

Пожар в Крыму.

Фокус писал о пожаре в Крыму, который оккупационные власти не могут потушить в течение недели. В сети появились кадры с языками огня, которые тянутся по склонам горы. При этом поток пламени сравнивается со лавой, как стекает по склонам вулканов.

Напомним, Силы обороны информировали о ряде ударов по военным объектам РФ в ТОТ Крыма. Среди прочего говорилось о попадании по установкам ПВО и об инфраструктуре газо- и электроснабжения.