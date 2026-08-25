Нестача води та людей: чому окупаційна влада не може загасити масштабне займання під Ялтою, — ЗМІ

Представники окупаційної влади в Криму поскаржились на неможливість загасити пожежу у заповіднику біля Ялти, повідомили медіа. На схилах гори у заповідній зони досі горять шість зон, до яких не можуть дотягнути шланги з водою. Крім того, є нестача молодих та сильних чоловіків, здатних водити позашляховики та гірські мотоцикли. Що відбувається у Ялті, на захід від якої вирують пожежі після атаки дронів ЗСУ в ніч на 19 серпня?

Про деталі гасіння масштабної пожежі біля Ялти в ТОТ Криму розповіло росЗМІ Astra у Telegram-каналі. 24 серпня місцеве відділення МНС РФ звітувало про шість гарячих ділянок, а 25 серпня — лише про одну. Втім, волонтери, які поділились враженнями від ситуації, написали, що вітер поширив вогонь на інші ділянки й не вистачає ресурсів, щоб з ним впоратись.

Медіа уточнило, що палає у заповідній зоні Аутки, розташованої на захід від Ялти. З вогнем борються рятувальники та волонтери, але не вистачає людей і джипів, здатних піднятись в гори. Особлива велика потреба у 18-річних — шукають міцних добровольців, які могли б сісти за кермо позашляховиків та гірських мотоциклів ("Ендуро").

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"Та скільки ж можна? Скільки було витрачено ресурсів, сил, і все марно через підірваний вітер", — навело медіа слова одного з волонтерів.

У матеріалі також навели коментар пресслужби МНС РФ, яка розповіла про хід гасіння пожежі. Серед іншого, повідомили, що "робота ведеться у важкодоступній місцевості на крутих схилах за допомогою ранцевих вогнегасників". Також додали, що рятувальники "прокладають рукавні лінії по скельному масиву". Зауважмо, що ранцеві вогнегасники — це мобільні пристрої для гасіння вогню у важкодоступних місцях, в яких уся рідина для гасіння поміщається у ранець та виливається за допомоги ручного насоса. Об'єм одного ранцю — до 25 л. До всього, волонтери скаржаться у мережі, що пожежа настільки масштабна, що з нею не можуть впоратись ні добровольці, ні авіація, ні пожежники.

Медіа розповіло про передісторію масштабної пожежі в Криму. З'ясувалось, що в ніч на 19 серпня сталась атака БпЛА, а жителі Ялти почули мінімум чотири вибухи, а в Гурзуфі — один. При цьому "Крименерго" визнало атаку на "південний енергорайон". Після цього місцева окупаційна влада повідомила, що стався наліт 13 дронів, які усі були збиті засобами ППО.

Пожежа в Криму — деталі

Фокус писав про пожежу в Криму, яку окупаційна влада не може загасити протягом тижня. У мережі з'явились кадри з язиками вогню, які тягнуться схилами гори. При цьому потік полум'я порівнюється з лавою, як стікає схилами вулканів.

Нагадуємо, Сили оборони інформували про низку ударів по військових об'єктах РФ в ТОТ Криму. Серед іншого, ішлося про влучання по установках ППО і про інфраструктурі газо- та електропостачання.