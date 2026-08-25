Лондон и Париж сказали "да": Украина получила разрешение на производство важных ракет

Украина получила разрешения от Великобритании и Франции относительно передачи технологий и лицензий, необходимых для производства дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow.

Украина получила разрешения от Великобритании и Франции относительно передачи технологий и лицензий, необходимых для производства дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow. Теперь технические команды должны согласовать календарь реализации проекта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Мы получили подтверждение от Великобритании относительно производства ракет большой дальности SCALP. До этого мы говорили с Президентом Макроном, он подтвердил разблокировку "скальпов" и лицензии. Будем действовать. Считаю, что это сильный позитив и сильное решение", — заявил глава государства.

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Кроме того, Зеленский рассказал о создании украинской антибалистической системы FREYJA. Глава государства сообщил, что в течение семи-десяти дней Украина ожидает получить график дальнейшей работы над проектом, чтобы понять, где возникают задержки и какие компании и страны должны присоединиться к их устранению.

"Все очень серьезно к этому настроены, будем все разблокировать", — отметил Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что Норвегия подтвердила финансирование Украины на девять миллиардов в 2027 году. По словам Зеленского, часть сотрудничества с Осло планируют направить и развитие проекта FREYJA.

"Норвегия подтвердила 9 миллиардов долларов финансирования на 2027 год. Это очень серьезно. И они, думаю, помогут нам финансировать строительство офиса по FREYJA, — заявил Зеленский.

Также он сообщил, что Украина получила ракеты для системы ПВО.

"Мы получили подтверждение нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. И ракеты AIM, которые мы используем, чтобы сбивать ракеты врага. И еще немного зашло ракет Patriot", — сообщил президент.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем согласился передать Украине секретные данные о компонентах ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог производить эти ракеты самостоятельно.

Также в Госдуме заявили, когда закончится так называемая специальная военная операция. Пока утверждают, что она продлится до 2030 года. С 2022 года, когда "СВО" началась, сроки завершения полномасштабной войны в Украине постоянно менялись.