Україна отримала дозволи від Великої Британії та Франції щодо передачі технологій і ліцензій, необхідних для виробництва далекобійних ракет SCALP/Storm Shadow.

Україна отримала дозволи від Великої Британії та Франції щодо передачі технологій і ліцензій, необхідних для виробництва далекобійних ракет SCALP/Storm Shadow. Тепер технічні команди мають узгодити календар реалізації проєкту, повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

"Ми отримали підтвердження від Великої Британії щодо виробництва ракет великої дальності SCALP. До цього ми говорили з Президентом Макроном, він підтвердив розблокування "скальпів" і ліцензії. Будемо діяти. Вважаю, що це сильний позитив і сильне рішення", — заявив глава держави.

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Крім того, Зеленський розповів створення української антибалістичної системи FREYJA. Глава держави повідомив, що протягом семи-десяти днів Україна очікує отримати графік подальшої роботи над проєктом, аби зрозуміти, де виникають затримки та які компанії й країни мають долучитися до їх усунення.

"Всі дуже серйозно до цього налаштовані, будемо все розблоковувати", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що Норвегія підтвердила фінансування України на дев'ять мільярдів у 2027 році. За словами Зеленського, частину співпраці з Осло планують спрямувати і на розвиток проєкту FREYJA.

"Норвегія підтвердила 9 мільярдів доларів фінансування на 2027 рік. Це дуже серйозно. І вони, думаю, допоможуть нам фінансувати розбудову офісу щодо FREYJA, — заявив Зеленський.

Також він повідовимв, що Україна отримала ракети для системи ППО.

"Ми отримали підтвердження щодо кількох систем ППО Crotale і ракет до них. І ракети AIM, які ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. І ще трішки зайшло ракет Patriot", — повідомив президент.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем погодився передати Україні секретні дані про компоненти ракет Storm Shadow, щоб Київ міг виробляти ці ракети самостійно.

Також у Держдумі заявили, коли закінчиться так звана спеціальна військова операція. Наразі стверджують, що вона триватиме до 2030 року. З 2022 року, коли "СВО" розпочалася, терміни завершення повномасштабної війни в Україні постійно змінювалися.