Если возникнет необходимость: Маляр предположила, когда может быть объявлена мобилизация женщин

Бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр проанализировала новую волну дискуссий вокруг мобилизации женщин, вызванную заявлениями украинских и западных политиков. Пока во всех заявлениях говорится о том, что мобилизовывать украинок пока не собираются.

Согласно действующему законодательству, служба для женщин остается добровольной, и в парламентском комитете отметили, что мобилизацию женщин в Украине не готовят. Однако тема мобилизации женщин довольно часто поднимается в украинском обществе. За время полномасштабного вторжения к этой теме возвращались неоднократно. О перспективах мобилизации женщин с Анной Маляр пообщались журналисты LVIV MEDIA.

Анна Маляр говорит, что не слышала о мобилизации женщин

Согласно действующему законодательству, сейчас женщина может поступать на службу в армию даже на боевые должности, но только по собственному желанию, то есть если она пойдет добровольцем.

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины с 2021 по 2023 год и кандидат юридических наук, рассказала, что ранее велись "очень острые дискуссии" по поводу постановки женщин на учет.

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"Но последнее слово в этой дискуссии должны сказать военные, а именно Генеральный штаб, поскольку именно они определяют потребности: каких людей, в каком количестве и какой специальности им требуется в конкретный момент", — рассказала Маляр.

По её словам, нужно понимать, что когда война длится уже так долго, потребности не могут оставаться неизменными: все в Украине должны быть готовы к тому, что у Вооружённых сил могут возникать различные потребности, которые могут меняться в зависимости от ситуации на фронте. Когда главнокомандующими были Валерий Залужный и Александр Сырский, они отмечали, что нет необходимости мобилизовывать женщин.

"То, что сейчас будет транслировать Генеральный штаб, зависит от тех расчетов, которые они проводят. Думаю, они об этом сообщат", — сказала Маляр.

Она напомнила, что все нормативные барьеры для женщин уже сняты, и они могут занимать любые военные должности, в том числе те, которые ранее были для них закрыты. Но мобилизации не будет, пока Генштаб ВСУ не будет нуждаться в мобилизации женщин: "Ситуация такова: если генеральный штаб выскажет какие-то другие соображения, то тогда Верховная Рада будет рассматривать эти соображения. И я напомню, что существует закон о военной службе и военной обязанности, в котором есть статья, касающаяся именно женщин: на учет обязательно ставятся только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, но даже женщины, стоящие на учете, направляются на службу с их согласия".

Анна Маляр отметила, что постановка женщин на учет и мобилизация в настоящее время регулируются законом. Для того чтобы изменить закон, необходимо, чтобы сначала эту позицию сформулировали Вооруженные силы, а затем решение приняла Верховная Рада.

"На официальном уровне я пока нигде ни разу не слышала даже о том, что планируется такая мобилизация. Просто идет дискуссия, и это естественно. Это нормально, что во время войны возникают подобные дискуссии… Если бы не было дискуссии, позиция не была бы понятна, а люди высказывают интересные аргументы", — сказала Маляр.

Напомним, ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов в беседе с журналистами заверил, что о какой-либо мобилизации женщин речи не идет.

"Фокус" собрал основные тезисы о возможной мобилизации женщин и о том, какие категории украинок уже служат или могут быть призваны в армию.