"Не мобилизованы все мужчины": Буданов высказался по поводу призыва женщин (видео)

Вопрос женской мобилизации активно обсуждается в обществе и СМИ в последнее время, и в Офисе президента его прокомментировали.

Глава ОП Кирилл Буданов во время общения с журналистами заверил, что ни о какой женской мобилизации речи нет, сообщает ресурс "Новини.LIVE".

"Я не вижу такой необходимости. Нет такой необходимости абсолютно. Ну как можно мобилизовать женщин, если не мобилизованы все мужчины", — ответил он журналистке Галине Остаповец.

Мобилизация женщин — что известно

10 августа 2026 года на портале электронных петиций появилось голосование по мобилизации женщин. Автор петиции Станислав Русин предложил призывать в армию женщин без детей, поскольку, по его мнению, эта категория не несет ответственности за воспитание детей. По состоянию на 27 августа петиция набрала 599 из 25 тысяч необходимых голосов.

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21 августа экс-министр обороны Алексей Резников также высказался о мобилизации женщин. Он считает, что Украине для противостояния России, население которой составляет около 100 млн. человек, нужно упорядочить призыв и рассматривать возможность привлечения в армию как мужчин, так и женщин. Резников ссылался на пример Израиля, гендерное равенство и возможность вдвое увеличить мобилизационный ресурс.

Эту позицию прокомментировал глава ЦПД Андрей Коваленко. Он отверг идею мобилизации женщин и заявил, что не стоит обсуждать такие вопросы с людьми, не служащими в армии.

Отдельно нардеп и секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко говорил о возможном усилении мобилизации и изменении возрастных границ призыва. Среди вариантов называли снижение возраста мобилизации до 50–55 лет и нижнего предела до 21 года.

25 августа Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что нет ни законопроектов, ни внутренних обсуждений по мобилизации женщин. В Комитете отметили, что женщины в Украине присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно.

Напомним, Буданов прокомментировал слухи о якобы упоминании его имени на пленках НАБУ.

Он также сказал, что думает о выборах во время войны.