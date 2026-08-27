"Не мобілізовані всі чоловіки": Буданов висловився щодо призову жінок (відео)

Останнім часом питання мобілізації жінок активно обговорюється в суспільстві та ЗМІ, і в Офісі президента його прокоментували.

Голова ОП Кирило Буданов під час спілкування з журналістами запевнив, що про жодну мобілізацію жінок не йдеться, повідомляє ресурс "Новини.LIVE".

"Я не бачу такої необхідності. Такої необхідності немає взагалі. Ну як можна мобілізувати жінок, якщо не мобілізовані всі чоловіки", — відповів він журналістці Галині Остаповець.

Мобілізація жінок — що відомо

10 серпня 2026 року на порталі електронних петицій з’явилося голосування щодо мобілізації жінок. Автор петиції Станіслав Русін запропонував призивати до армії жінок без дітей, оскільки, на його думку, ця категорія не несе відповідальності за виховання дітей. Станом на 27 серпня петиція набрала 599 із 25 тисяч необхідних голосів.

Відео дня

21 серпня ексміністр оборони Олексій Резніков також висловився щодо мобілізації жінок. Він вважає, що Україні, щоб протистояти Росії, населення якої становить близько 100 млн осіб, потрібно впорядкувати призов і розглянути можливість залучення до армії як чоловіків, так і жінок. Резніков посилався на приклад Ізраїлю, гендерну рівність та можливість удвічі збільшити мобілізаційний ресурс.

Цю позицію прокоментував голова ЦПД Андрій Коваленко. Він відкинув ідею мобілізації жінок і заявив, що не варто обговорювати такі питання з людьми, які не служать в армії.

Окремо народний депутат і секретар комітету з питань національної безпеки Роман Костенко говорив про можливе посилення мобілізації та зміну вікових обмежень призову. Серед варіантів називали зниження віку мобілізації до 50–55 років та нижньої межі до 21 року.

25 серпня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що не існує ані законопроектів, ані внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок. У Комітеті зазначили, що жінки в Україні приєднуються до Сил оборони виключно на добровільних засадах.

Нагадаємо, Буданов прокоментував чутки про нібито згадку його імені на записах НАБУ.

Він також сказав, що думає про вибори під час війни.