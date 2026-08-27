"Багато чого і де звучить": Буданов прокоментував "згадування його імені" на записах НАБУ

Голова Офісу президента Кирило Буданов повторив свої слова щодо того, що він думає про записи НАБУ, у яких фігурує його заступниця, вже колишня, Ірина Мудра.

Буданов відповів на запитання журналіста, який поцікавився, що він думає про те, що його прізвище нібито згадується на записах. Відео опублікувало Hromadske.

"Нехай суд розбирається. Знаєте, багато чого де звучить", — сказав він.

Голова ОП також ствердно відповів на запитання, чи спілкувався він з Іриною Мудрою після її звільнення:

"Після звільнення я спілкувався з нею… По-перше, звільнення — це юридичний процес. По-друге, я в принципі ніколи не відвертався від людей доти, доки не буде остаточних висновків. Суд зробить висновок, що вона винна, — все, це інше питання".

Раніше Буданов заявив, що потрібно дочекатися рішення Вищого антикорупційного суду і лише потім робити висновки з цієї ситуації.

Відео дня

Він не робив офіційних заяв у своїх соціальних мережах щодо розслідування НАБУ.

Розслідування щодо Ірини Мудрої

19 серпня НАБУ та САП повідомили про операцію "Форрест Гамп", в рамках якої було викрито злочинне угруповання, до складу якого входили колишні та діючі народні депутати, а також високопосадовці з ОП. Зокрема, у поле зору антикорупційних органів потрапила й Ірина Мудра.

За версією слідства, у червні цього року вони вчинили низку фінансових махінацій під час внесення 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, якого НАБУ також підозрює у відмиванні грошей та участі в іншій злочинній організації бізнесмена й друга президента Тимура Міндіча.

На підтвердження своєї версії НАБУ та САП опублікували чергові записи — таємно записані розмови між Мудрою, Максимом Мікітасем та його бізнес-партнерами.

На записах Ірина Мудра нібито обговорює, що голова комітету Верховної Ради (ймовірно, Данило Гетманцев) хотів стати "кришею" для "Сенс-банку". Сам народний депутат це заперечує.

Коли ця інформація викликала резонанс, президент Володимир Зеленський звільнив її з займаної посади.

Ірина Мудра вже прокоментувала обшуки в її будинку та заявила, що сама подала заяву про звільнення.

"Сьогодні вранці у мене провели обшуки, а згодом мені повідомили про підозру та вручили клопотання про застосування запобіжного заходу. Відразу спростую неправдиву інформацію, яка вже поширюється в мережі: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання", — написала вона у Х.

Мудра пообіцяла прокоментувати "уривки розмов, які сьогодні публікують частинами та поза контекстом" після ознайомлення з матеріалами справи.

Під час обрання запобіжного заходу Мудра поскаржилася на проблеми зі здоров’ям, а її захист попросив перенести засідання. Наступне засідання суду з цього приводу відбудеться 24 серпня о 15:00.

25 серпня відбулося повторне судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Мудрої. Вислухавши аргументи прокурора та адвоката, ВАКС ув’язнив підозрювану на 60 діб із можливістю звільнення під заставу в розмірі 20 млн грн.

Нагадаємо, депутат Олексій Гончаренко написав, що, за словами прокурора САП, Міндіч передав Мудрій 150 млн гривень готівкою для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка.