Міндіч передав Мудрій готівку на заставу для Галущенка у 150 млн грн, — Гончаренко

25 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирає запобіжний захід голові правління Sense Bank Олексію Ступаку, який фігурує в розслідуванні НАБУ та САП "Форест Гамп".

Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитав фрагменти розмов, у яких фігурує бізнесмен-утікач Тимур Міндіч, написав народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Йдеться про те, що Міндіч передав 150 млн. гривень готівкою для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Ім'я Міндіча прокурор САП не назвав, проте це випливає із озвучених ним деталей, і Гончаренко вже прямо називає прізвища.

"Якщо Міндіч платить, то ми можемо і щодо дрібніших корупціонерів вносити гроші, оскільки траса вже є, і ми не закриваємо", — цитує він.

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Така ситуація чимало здивувала парламентаря:

"Ну ви розумієте: людина під санкціями РНБО з Ізраїлю змогла подолати всю українську бюрократію та налагодити схему з легалізації коштів та внесення застав за корупціонерів. Ну хто він, якщо не ефективний менеджер, про якого говорив Зеленський?".

Як пише Liga з посиланням на слова прокурора САП на засіданні, 150 млн грн готівкою було надано для внесення застави за іншого підозрюваного, якому таку суму було встановлено 12 червня. Ресурс наголошує, що це був саме Галущенко.

"Фактично, починаються всі ці події 9 червня 2026 року, коли пані Мудра отримала пропозицію приєднатися до організації легалізації готівки, щодо яких обставини отримання — злочинним шляхом безпосередньо від учасника злочинної організації, який, перебуваючи у розшуку та перебуваючи на території держави Ізраїль, передав ці гроші в готівці невстановленій особі", — цитують журналісти прокурора.

Зазначимо, що Тимур Міндіч проживає в Ізраїлі і в березні цього року Офіс генпрокурора направив туди запит про екстрадицію втікача.

У наступній публікації Гончаренко також повідомив, що час засідання з боку звинувачення була низка зачитаних розмов, які свідчать, що гроші були саме від Міндіча, і що саме він звернувся до колишньої заступниці глави Офісу президента Ірини Мудрої з проханням внести заставу. Гроші було внесено 29 червня, і Галущенко вийшов із СІЗО.

"Тут важливе питання: ну Мудра ж не сама вирішила працювати з підсанкційним корупціонером, проти якого НАБУ і САП висунули підозри? У Мудрої є рівно два керівники: глава ОП і президент. Я не уявляю жодного сценарію, при якому вони не знали про цю схему. А от якщо ж вони знали, то виходить і підписані президентом санкції — це фікція, і взагалі президенту нормально, що у нас боротьба ЗА корупцію, а не проти неї", — констатує він.

Щодо Ірини Мудрої, то сьогодні ж, вислухавши аргументи прокурора та адвоката, ВАКС відправив підозрювану під варту на 60 діб із можливою заставою у 20 млн грн.

21 серпня суд частково задовольнив клопотання сторони захисту. Мудра попросила перенести розгляд через погіршення стану здоров'я. Прокурор САП вимагав взяти її під варту з альтернативою заставі 150 млн, проте пізніше суму застави зменшили більш ніж у сім разів.

Нагадаємо, Микитась пропонував Мудрій переїхати до нього з усіма речами.

Також повідомлялося, що Буданов уперше прокоментував підозру своїй заступниці Мудрій.