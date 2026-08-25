Миндич передал Мудрой наличные на залог для Галущенко в 150 млн грн, — Гончаренко

25 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избирает меру пресечения главе правления Sense Bank Алексею Ступаку, который фигурирует в расследовании НАБУ и САП "Форрест Гамп".

Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры зачитал фрагменты разговоров, в которых фигурирует беглый бизнесмен Тимур Миндич, написал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Речь идет о том, что Миндич передал 150 млн гривен наличными для внесения заставы за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Имени Миндича прокурор САП не назвал, однако это выплывает из озвученных им деталей, и Гончаренко уже прямо называет фамилии.

"Если Миндич платит, то мы можем и относительно более мелких коррупционеров вносить деньги, поскольку трасса уже есть, и мы не закрываем"", — цитирует он.

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Такая ситуация немало удивила парламентария:

"Ну вы понимаете: человек под санкциями СНБО из Израиля смог преодолеть всю украинскую бюрократию и наладить схему по легализации средств и внесению залогов за коррупционеров. Ну кто он, если не эффективный менеджер, о котором говорил Зеленский?".

Как пишет Liga со ссылкой на слова прокурора САП на заседании, 150 млн грн наличными были предоставлены для внесения залога другого подозреваемого, которому такая сумма была установлена ​​12 июня. Ресурс подчеркивает, что это был именно Галущенко.

"Фактически, начинаются все эти события 9 июня 2026 года, когда госпожа Мудрая получила предложение присоединиться к организации легализации наличных средств, в отношении которых обстоятельства получения — преступным путем непосредственно от участника преступной организации, который, находясь в розыске и находясь на территории государства Израиль, передал эти деньги наличными неустановленному лицу", — цитируют журналисты прокурора.

Отметим, что Тимур Миндич проживает в Израиле, и в марте этого года Офис генпрокурора направил туда запрос об экстрадиции беглеца.

В следующей публикации Гончаренко также сообщил, что время заседания со стороны обвинения был ряд зачитанных разговоров, свидетельствующих, что деньги были именно от Миндича, и что именно он обратился к бывшей заместительнице главы Офиса президента Ирине Мудрой с просьбой внести залог. Деньги были внесены 29 июня, и Галущенко вышел из СИЗО.

"Здесь важный вопрос: ну Мудрая же не сама решила работать с подсанкционным коррупционером, против которого НАБУ и САП выдвинули подозрения? У Мудрой есть ровно два руководителя: глава ОП и президент. Я не представляю ни одного сценария, при котором они не знали об этой схеме. Это просто невозможно. А вот если они знали, то получается и подписанные президентом санкции — это фикция, и вообще президенту нормально, что у нас борьба ЗА коррупцию, а не против нее", — констатирует он.

Что касается Ирины Мудрой, то сегодня же, выслушав аргументы прокурора и адвоката, ВАКС отправил подозреваемую под стражу на 60 суток с возможным залогом в 20 млн грн.

21 августа суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты. Мудрая попросила перенести разбирательство из-за ухудшения состояния здоровья. Прокурор САП требовал взять ее под стражу с альтернативой залогу в 150 млн, однако позже сумму залога уменьшили более чем в семь раз.

Напомним, Микитась предлагал Мудрой переехать к нему со всеми вещами.

Также сообщалось, что Буданов впервые прокомментировал подозрение своей заместительнице Мудрой.