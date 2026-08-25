Миндич передал Мудрой наличные на залог для Галущенко в 150 млн грн, — Гончаренко
25 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избирает меру пресечения главе правления Sense Bank Алексею Ступаку, который фигурирует в расследовании НАБУ и САП "Форрест Гамп".
Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры зачитал фрагменты разговоров, в которых фигурирует беглый бизнесмен Тимур Миндич, написал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
Речь идет о том, что Миндич передал 150 млн гривен наличными для внесения заставы за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Имени Миндича прокурор САП не назвал, однако это выплывает из озвученных им деталей, и Гончаренко уже прямо называет фамилии.
"Если Миндич платит, то мы можем и относительно более мелких коррупционеров вносить деньги, поскольку трасса уже есть, и мы не закрываем"", — цитирует он.
Такая ситуация немало удивила парламентария:
"Ну вы понимаете: человек под санкциями СНБО из Израиля смог преодолеть всю украинскую бюрократию и наладить схему по легализации средств и внесению залогов за коррупционеров. Ну кто он, если не эффективный менеджер, о котором говорил Зеленский?".
Как пишет Liga со ссылкой на слова прокурора САП на заседании, 150 млн грн наличными были предоставлены для внесения залога другого подозреваемого, которому такая сумма была установлена 12 июня. Ресурс подчеркивает, что это был именно Галущенко.
"Фактически, начинаются все эти события 9 июня 2026 года, когда госпожа Мудрая получила предложение присоединиться к организации легализации наличных средств, в отношении которых обстоятельства получения — преступным путем непосредственно от участника преступной организации, который, находясь в розыске и находясь на территории государства Израиль, передал эти деньги наличными неустановленному лицу", — цитируют журналисты прокурора.
Отметим, что Тимур Миндич проживает в Израиле, и в марте этого года Офис генпрокурора направил туда запрос об экстрадиции беглеца.
В следующей публикации Гончаренко также сообщил, что время заседания со стороны обвинения был ряд зачитанных разговоров, свидетельствующих, что деньги были именно от Миндича, и что именно он обратился к бывшей заместительнице главы Офиса президента Ирине Мудрой с просьбой внести залог. Деньги были внесены 29 июня, и Галущенко вышел из СИЗО.
"Здесь важный вопрос: ну Мудрая же не сама решила работать с подсанкционным коррупционером, против которого НАБУ и САП выдвинули подозрения? У Мудрой есть ровно два руководителя: глава ОП и президент. Я не представляю ни одного сценария, при котором они не знали об этой схеме. Это просто невозможно. А вот если они знали, то получается и подписанные президентом санкции — это фикция, и вообще президенту нормально, что у нас борьба ЗА коррупцию, а не против нее", — констатирует он.
Что касается Ирины Мудрой, то сегодня же, выслушав аргументы прокурора и адвоката, ВАКС отправил подозреваемую под стражу на 60 суток с возможным залогом в 20 млн грн.
21 августа суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты. Мудрая попросила перенести разбирательство из-за ухудшения состояния здоровья. Прокурор САП требовал взять ее под стражу с альтернативой залогу в 150 млн, однако позже сумму залога уменьшили более чем в семь раз.
Напомним, Микитась предлагал Мудрой переехать к нему со всеми вещами.
Также сообщалось, что Буданов впервые прокомментировал подозрение своей заместительнице Мудрой.