"Много чего и где звучит": Буданов прокомментировал "упоминания его имени" на пленках НАБУ

Глава Офиса президента Кирилл Буданов повторил свои слова касательно того, что думает по поводу записей НАБУ, на которых фигурирует его заместительница, уже бывшая, Ирина Мудрая.

Буданов ответил на слова журналиста, который спросил его, что тот думает о том, что его фамилия якобы звучит на пленках. Видео опубликовало Hromadske.

"Пусть суд разбирается. Знаете, много чего где звучит", — сказал он.

Глава ОП также утвердительно ответил на вопрос, общался ли он с Ириной Мудрой после ее увольнения:

"После увольнения я с ней общался… Во-первых, увольнение — это юридический процесс. Во-вторых, я в принципе никогда от людей не отворачивался до тех пор, пока не будет окончательных выводов. Суд сделает вывод, что она виновата, — все, это другой вопрос".

Ранее Буданов заявил, что необходимо дождаться решения Высшего антикоррупционного суда и только потом делать выводы из ситуации.

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Официального заявления в своих соцсетях глава ОП по теме расследования НАБУ не делал.

Расследование в отношении Ирины Мудрой

19 августа НАБУ и САП сообщили об операции "Форрест Гамп", в рамках которой разоблачена преступная группа с участием бывших и действующих народных депутатов, а также топ-чиновников из ОП. В частности, в поле зрения антикоррупционных органов попала и Ирина Мудрая.

По версии следствия, в июне этого года они совершили ряд финансовых махинаций при внесении 150 миллионов гривен залога за бывшего министра юстиции Германа Галущенко, которого НАБУ тоже подозревает в отмывании денег и участии в другой преступной организации бизнесмена и друга президента Тимура Миндича.

В подтверждение своей версии НАБУ и САП опубликовали очередные пленки — тайно записанные разговоры между Мудрой, Максимом Микитасем и его бизнес-партнерами.

На записях Ирина Мудрая якобы обсуждает, что глава комитета Рады (вероятно, Даниил Гетманцев) хотел стать "крышей" для "Сенс-банка". Сам народный депутат это отрицает.

Когда информация вызвала резонанс, президент Владимир Зеленский уволил ее с занимаемой должности.

Ирина Мудрая уже прокомментировала обыски в ее доме и заявила, что сама подала заявление об увольнении.

"Сегодня утром у меня провели обыски, а позже мне сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения. Сразу опровергну ложную информацию, которая уже распространяется в сети: меня никто не задерживал. Я вместе с адвокатами спокойно готовлюсь к судебному заседанию", — написала она в Х.

Мудрая пообещала прокомментировать "фрагменты разговоров, которые сегодня публикуют по частям и вне контекста" после ознакомления с материалами дела.

Во время избрания меры пресечения Мудрая пожаловалась на проблемы со здоровьем, а ее защита попросила перенести заседание. В следующий раз суд соберется по этому поводу 24 августа в 15:00.

25 августа состоялось повторное судебное заседание по избранию меры пресечения Мудрой. Выслушав аргументы прокурора и адвоката, ВАКС отправил подозреваемую под стражу на 60 суток с возможным залогом в 20 млн грн.

Напомним, депутат Алексей Гончаренко написал, что, по словам прокурора САП, Миндич передал Мудрой 150 млн гривен наличными для внесения заставы за экс-министра энергетики Германа Галущенко.