Украдено более 12 млн: защитники Харькова остались без FPV-дронов, подозревают экс-командира

Более 12 млн гривен бюджетных средств разворовали на закупках FPV-дронов для защитников Харькова. В организации схемы подозревают бывшего командира бригады ТРО в Киевской области и его подельников.

В результате махинаций военные не получили 580 дронов, сообщили в СБУ.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2025 года организовал закупку указанного выше количества FPV-дронов на общую сумму более 12 млн грн, а в схему привлек еще несколько человек.

В дальнейшем беспилотники, деньги на которые государство перечислило, должны были быть доставлены воинам ВСУ на Харьковском направлении. Однако выяснилось, что договоры на поставку вооружения были фиктивными. Ни один из "законтрактованных" БпЛА не поступил к украинским защитникам, что негативно сказалось на выполнении задач на передовой.

Несмотря на это, злоумышленники организовали оформление документов так, будто дроны были переданы военным. В частности, должностное лицо предоставило на подпись поддельные акты приемки-передачи дронов без фактической поставки. Затем фигурант требовал от личного состава скрыть отсутствие беспилотников во время проверки и оформить списание имущества как потерянного на поле боя.

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Кроме того, подельники использовали подконтрольные предприятия для проведения операций с бюджетными средствами и их последующего обналичивания.

Организатор схемы и еще три человека задержаны СБУ по месту службы. Военнослужащий уже уволен с занимаемой должности.

Фото: СБУ

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генпрокурора

Во время обысков правоохранители нашли поддельные печати, мобильные устройства, большие суммы денег и другие улики противоправной деятельности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Следователи Главного следственного управления СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет

Сейчас следствие устанавливает круг лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ГБР ведет расследование о хищении почти 7 млрд грн на закупках дронов.

Также сообщалось, что в Сумской области украли почти 16 млн на закупке дронов для ВСУ.