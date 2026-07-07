Хищение 7 млрд грн "мастерами маникюра" при закупке дронов для ВСУ: ГБР ведет расследование

Правоохранительные органы проводят следственные действия по делу о возможном завышении стоимости беспилотников, закупленных на сумму почти 7 млрд грн из государственных средств.

Делом занимаются Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора. В заявлении ГБР говорится, что в настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий в рамках уголовного производства по факту возможного искусственного завышения стоимости беспилотных летательных аппаратов: "Дроны в 2025 году поставлялись по государственным контрактам одному из государственных заказчиков в сфере обороны".

Следствие проверяет версию об искусственном завышении стоимости беспилотников Фото: ГБР В ходе расследования уже выявлено более 150 индивидуальных предпринимателей, которые, возможно, использовались в этой схеме Фото: ГБР

По предварительным данным, в течение 2025 года частное предприятие поставило беспилотные летательные аппараты различных типов и модификаций в рамках государственных контрактов на общую сумму почти 7 млрд гривен.

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Следствие проверяет версию о том, что должностные лица предприятия могли искусственно завышать стоимость продукции, что сказывалось на конечной цене беспилотников, закупленных за счет бюджетных средств.

Кроме того, проверяется информация об использовании разветвленной сети физических лиц-предпринимателей и хозяйствующих субъектов, через которых оформлялись всевозможные фиктивные операции с целью возможного вывода средств.

"По материалам Государственной службы финансового мониторинга Украины выявлены финансовые операции на общую сумму свыше 197 млн грн, которые проверяются на предмет возможной легализации средств, полученных преступным путем", — говорится в сообщении ГБР.

В ходе расследования уже выявлено более 150 индивидуальных предпринимателей, которые, возможно, были задействованы в этой схеме — среди них мастера маникюра, студенты, работники магазинов и т. д.

Некоторых из них уже допросили, и выяснилось, что они фактически не вели предпринимательской деятельности, а документы для государственной регистрации предоставили посторонним лицам за денежное вознаграждение.

"В ходе проведенных обысков по адресам проживания отдельных руководителей индивидуальных предпринимателей, выполнявших многомиллионные контракты, установлено, что их образ и стиль жизни не свидетельствуют о наличии каких-либо сбережений и доходов", — отметили в Офисе генерального прокурора.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств возможного совершения уголовных правонарушений, круга причастных лиц и размера причиненного государству ущерба.

Ранее стало известно, что 7 июля Государственное бюро расследований проводит обыски у владельца компании-производителя дронов VYRIY INDUSTRIES и акционера издания "Бабель" Алексея Бабенко.

Напомним, ранее в Днепропетровской области были раскрыты коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей.