Розкрадання 7 млрд грн "майстрами манікюру" на закупівлі дронів для ЗСУ: ДБР веде розслідування

Правоохоронці проводять слідчі дії у справі щодо можливого завищення вартості безпілотників, закуплених на майже 7 млрд грн державних коштів.

Справою займається Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора. У заяві ДБР йдеться, що нині слідчі проводять комплекс слідчих дій у межах кримінального провадження щодо можливого штучного завищення вартості безпілотних літальних апаратів: "Дрони у 2025 році постачалися за державними контрактами одному із державних замовників у сфері оборони".

Слідство перевіряє версію про штучне завищення вартості безпілотників Фото: ДБР У межах розслідування вже встановлено понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі Фото: ДБР

За попередніми даними, упродовж 2025 року приватне підприємство поставило безпілотні літальні апарати різних типів та модифікацій за державними контрактами на загальну суму майже 7 млрд гривень.

Слідство перевіряє версію, що службові особи підприємства могли штучно збільшувати вартість продукції, що впливало на кінцеву ціну безпілотників, закуплених за бюджетні кошти.

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Крім того, перевіряється інформація щодо використання розгалуженої мережі фізичних осіб-підприємців та суб'єктів господарювання на яких оформлювали усякі фіктивні операції для можливого виведення коштів.

"За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України встановлено фінансові операції на загальну суму понад 197 млн грн, які перевіряються на предмет можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом", - сказано у повідомленні ДБР.

У межах розслідування вже встановлено понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі – серед них майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо.

Декого з них вже допитали і виявилось, що вони фактично не здійснювали підприємницької діяльності, а документи для державної реєстрації надали стороннім особам за грошову винагороду.

"Під час проведених обшуків, за адресами проживання окремих керівників ФОПів, які виконували багатомільйонні контракти, встановлено, що їх спосіб та стиль життя не свідчать про наявність будь-яких статків та доходів", - зазначили в Офісі генерального прокурора.

Наразі тривають необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень, кола причетних осіб та розміру завданих державі збитків.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань 7 липня проводить обшуки у власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES та акціонера видання "Бабель" Олексія Бабенка.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області викрили корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів.