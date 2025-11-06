В Сумской области украли почти 16 млн на закупке дронов для ВСУ: в деле замешан военнослужащий

Сумской области группа, которая, по данным следствия, была организована действующим военнослужащим. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В июне 2023 года военнослужащий ВСУ объединил вокруг себя должностных лиц нескольких общин и подконтрольных предпринимателей, чтобы реализовать преступную схему, сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, они подделывали документы от имени воинской части, в частности – договоры, накладные и письма-запросы якобы для закупки квадрокоптеров.

На основании этих "документов" со счетов четырех общин было перечислено более 15,6 млн. грн, однако техники военные не увидели.

Вырученные деньги участники схемы присвоили и легализовали через финансовые операции.

Восьмерым участникам схемы в зависимости от совершенного объявлено о подозрении в присвоении и растрате чужого имущества, отмывании денег, служебном подлоге и подделке документов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 366 и ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Если вина фигурантов будет доказана, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В июне стало известно, что бывший заммэра Харькова организовал преступную группировку, с помощью которой "отмыл" на закупке материалов для строительства фортификаций 5,4 млн грн.

Напомним, в Минобороны украли деньги на приложении "Дзвін" для ВСУ.