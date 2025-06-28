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Украина

В Харькове под руководством бывшего заммэра "отмыли" 5,4 млн на фортификациях (фото)

хищение на фортификациях, деньги на фортификации, кража денег на фортификациях
Фото: Национальная полиция | Момент задержания одного из подозреваемых

Бывший заммэра Харькова организовал преступную группировку, с помощью которой "отмыл" на закупке материалов для строительства фортификаций 5,4 млн грн. Генпрокурор требует вернуть деньги в бюджет в полном объеме.

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В состав преступной группировки, кроме экс-зама входили два руководителя предприятий и два предпринимателя, сообщил генпрокурор Руслан Кравченко со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

По информации следствия, организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик привлекли к незаконной схеме руководителя фирмы-прокладки и двух таких же предпринимателей (ФЛП), которые покупали материалы для обустройства фортификаций по ценам, на 30% выше рыночных.

Таким образом они "отмыли" 5,4 млн грн из бюджета.

хищение на фортификациях, Харьковская обл, кража 5,4 млн на фортификациях, экс заммэра Харькова Fullscreen
Стоимость материалов на строительство фортификаций на 30% превышала рыночные
хищение на фортификациях, Харьковская обл, кража 5,4 млн на фортификациях, экс заммэра Харькова Fullscreen
Правоохранители задержали подозреваемых в присвоении денег
Фото: Национальная полиция
хищение на фортификациях, Харьковская обл, кража 5,4 млн на фортификациях, экс заммэра Харькова Fullscreen
Прокуратура проводит обыски в Харькове и Харьковской области
Фото: Национальная полиция
хищение на фортификациях, Харьковская обл, кража 5,4 млн на фортификациях, экс заммэра Харькова Fullscreen
Следователи изучают и другие эпизоды с участием задержанных
Фото: Национальная полиция
хищение на фортификациях, Харьковская обл, кража 5,4 млн на фортификациях, экс заммэра Харькова Fullscreen
На данный момент задержаны пять человек по подозрению в присвоении средств на фортификации
хищение на фортификациях, Харьковская обл, кража 5,4 млн на фортификациях, экс заммэра Харькова Fullscreen
Подозреваемым придется вернуть украденное
Фото: Национальная полиция
хищение на фортификациях, Харьковская обл, кража 5,4 млн на фортификациях, экс заммэра Харькова Fullscreen
Прокуратура требует отправить задержанных под стражу без права на залог
Фото: Национальная полиция

Теперь правоохранители проверят и другие факты деятельности этой группировки.

В рамках расследования уже прошли обыски на территории Харькова и Харьковской области, в ходе которых изъята компьютерная техника, бухгалтерские и финансовые документы.

Все участники преступной организации задержаны. В отношении подозреваемых направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Следователи уже сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности:

  • ч. 1 и 3 ст. 255 — создание и участие в преступной организации;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 и 5 ст. 191 – присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

Генпрокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что все украденные из бюджета средства должны быть возвращены государству:

"И это касается не только этого случая. А всех желающих обогатиться на оборонке или армии предостерегаю — ответите по всей строгости".

Руслан Кравченко генпрокурор фортификации экс-заместитель мэра Харькова Fullscreen

В ГПУ не назвали имя бывшего заммэра Харькова, однако в местных пабликах, в том числе в телеграм-канале "Харьков Live" сообщается, что речь идет об Андрее Руденко. Он – бывший депутат горсовета от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков", заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города, депутат Харьковского городского совета 8 созыва.

С 1 апреля 2024 года Руденко уволен с должности заместителя мэра Харькова Игоря Терехова.

По информации СМИ, во время работы в городском совете его имя не раз связывали с коррупционными скандалами.

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Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что фортификации под Сумами строили в спешке после выхода ВСУ из Курской области.

В свою очередь нардеп Марьяна Безуглая заявила, что Сирский запрещал строить фортификации в Днепропетровской области.

Мы также писали, что компании, строящие фортификации ВСУ в Херсонской и Житомирской областях, могут быть связаны с близким окружением президента Владимира Зеленского. По информации журналистов-расследователей, строительные фирмы завышали цены на возведение укреплений на десятки миллионов или были "прокладками" для перевода средств из государственного бюджета.