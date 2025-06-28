В Харькове под руководством бывшего заммэра "отмыли" 5,4 млн на фортификациях (фото)

Бывший заммэра Харькова организовал преступную группировку, с помощью которой "отмыл" на закупке материалов для строительства фортификаций 5,4 млн грн. Генпрокурор требует вернуть деньги в бюджет в полном объеме.

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В состав преступной группировки, кроме экс-зама входили два руководителя предприятий и два предпринимателя, сообщил генпрокурор Руслан Кравченко со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

По информации следствия, организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик привлекли к незаконной схеме руководителя фирмы-прокладки и двух таких же предпринимателей (ФЛП), которые покупали материалы для обустройства фортификаций по ценам, на 30% выше рыночных.

Таким образом они "отмыли" 5,4 млн грн из бюджета.

Стоимость материалов на строительство фортификаций на 30% превышала рыночные

Правоохранители задержали подозреваемых в присвоении денег Фото: Национальная полиция

Прокуратура проводит обыски в Харькове и Харьковской области Фото: Национальная полиция

Следователи изучают и другие эпизоды с участием задержанных Фото: Национальная полиция

На данный момент задержаны пять человек по подозрению в присвоении средств на фортификации

Подозреваемым придется вернуть украденное Фото: Национальная полиция

Прокуратура требует отправить задержанных под стражу без права на залог Фото: Национальная полиция

Теперь правоохранители проверят и другие факты деятельности этой группировки.

В рамках расследования уже прошли обыски на территории Харькова и Харьковской области, в ходе которых изъята компьютерная техника, бухгалтерские и финансовые документы.

Все участники преступной организации задержаны. В отношении подозреваемых направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Следователи уже сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности:

ч. 1 и 3 ст. 255 — создание и участие в преступной организации;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 и 5 ст. 191 – присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

Генпрокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что все украденные из бюджета средства должны быть возвращены государству:

"И это касается не только этого случая. А всех желающих обогатиться на оборонке или армии предостерегаю — ответите по всей строгости".

В ГПУ не назвали имя бывшего заммэра Харькова, однако в местных пабликах, в том числе в телеграм-канале "Харьков Live" сообщается, что речь идет об Андрее Руденко. Он – бывший депутат горсовета от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков", заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города, депутат Харьковского городского совета 8 созыва.

С 1 апреля 2024 года Руденко уволен с должности заместителя мэра Харькова Игоря Терехова.

По информации СМИ, во время работы в городском совете его имя не раз связывали с коррупционными скандалами.

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что фортификации под Сумами строили в спешке после выхода ВСУ из Курской области.

В свою очередь нардеп Марьяна Безуглая заявила, что Сирский запрещал строить фортификации в Днепропетровской области.

Мы также писали, что компании, строящие фортификации ВСУ в Херсонской и Житомирской областях, могут быть связаны с близким окружением президента Владимира Зеленского. По информации журналистов-расследователей, строительные фирмы завышали цены на возведение укреплений на десятки миллионов или были "прокладками" для перевода средств из государственного бюджета.