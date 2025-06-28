У Харкові під керівництвом колишнього заступника мера "відмили" 5,4 млн на фортифікаціях (фото)

Колишній заступник мера Харкова організував злочинне угруповання, за допомогою якого "відмив" на закупівлі матеріалів для будівництва фортифікацій 5,4 млн грн. Генпрокурор вимагає повернути гроші до бюджету в повному обсязі.

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До складу злочинного угруповання, окрім екс-зама, входили два керівники підприємств і два підприємці, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

За інформацією слідства, організатор і директор одного з підприємств як основний підрядник залучили до незаконної схеми керівника фірми-прокладки та двох таких же підприємців (ФОП), які купували матеріали для облаштування фортифікацій за цінами, що на 30% вищі за ринкові.

Таким чином вони "відмили" 5,4 млн грн з бюджету.

Вартість матеріалів на будівництво фортифікацій на 30% перевищувала ринкові

Правоохоронці затримали підозрюваних у привласненні грошей Фото: Національна поліція

Прокуратура проводить обшуки в Харкові та Харківській області Фото: Національна поліція

Слідчі вивчають й інші епізоди за участю затриманих Фото: Національна поліція

Наразі затримано п'ятьох осіб за підозрою у привласненні коштів на фортифікації

Підозрюваним доведеться повернути вкрадене Фото: Національна поліція

Прокуратура вимагає відправити затриманих під варту без права на заставу Фото: Національна поліція

Тепер правоохоронці перевірять й інші факти діяльності цього угруповання.

У межах розслідування вже відбулися обшуки на території Харкова та Харківської області, під час яких вилучено комп'ютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Усіх учасників злочинної організації затримано. Щодо підозрюваних направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Слідчі вже повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема:

ч. 1 і 3 ст. 255 — створення та участь у злочинній організації;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 і 5 ст. 191 — привласнення і розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Генпрокурор Руслан Кравченко наголосив, що всі вкрадені з бюджету кошти мають бути повернуті державі:

"І це стосується не тільки цього випадку. А всіх охочих збагатитися на оборонці або армії застерігаю — відповідатимете за всією суворістю".

У ГПУ не назвали ім'я колишнього заступника мера Харкова, проте в місцевих пабліках, зокрема в телеграм-каналі "Харків Live", повідомляють, що йдеться про Андрія Руденка. Він — колишній депутат міськради від партії "Блок Кернеса — Успішний Харків", заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста, депутат Харківської міської ради 8 скликання.

З 1 квітня 2024 року Руденка звільнено з посади заступника мера Харкова Ігоря Терехова.

За інформацією ЗМІ, під час роботи в міській раді його ім'я не раз пов'язували з корупційними скандалами.

Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що фортифікації під Сумами будували поспіхом після виходу ЗСУ з Курської області.

Натомість нардепка Мар'яна Безугла заявила, що Сирський забороняв будувати фортифікації в Дніпропетровській області.

Ми також писали, що компанії, які будують фортифікації ЗСУ в Херсонській і Житомирській областях, можуть бути пов'язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського. За інформацією журналістів-розслідувачів, будівельні фірми завищували ціни на зведення укріплень на десятки мільйонів або були "прокладками" для переказу коштів із державного бюджету.