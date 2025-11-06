У Сумській області вкрали майже 16 млн на закупівлі дронів для ЗСУ: у справі замішаний військовослужбовець

Сумської області групу, яку, за даними слідства, було організовано чинним військовослужбовцем. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У червні 2023 року військовослужбовець ЗСУ об'єднав навколо себе посадовців кількох громад і підконтрольних підприємців, щоб реалізувати злочинну схему, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, вони підробляли документи від імені військової частини, зокрема — договори, накладні та листи-запити нібито для закупівлі квадрокоптерів.

На підставі цих "документів" з рахунків чотирьох громад було перераховано понад 15,6 млн грн, однак техніки військові не побачили.

Виручені гроші учасники схеми привласнили та легалізували через фінансові операції.

Вісьмом учасникам схеми залежно від вчиненого оголошено про підозру у привласненні та розтраті чужого майна, відмиванні грошей, службовій фальсифікації та підробці документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 366 і ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Відео дня

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу.

Якщо провину фігурантів буде доведено, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

У червні стало відомо, що колишній заступник мера Харкова організував злочинне угруповання, за допомогою якого "відмив" на закупівлі матеріалів для будівництва фортифікацій 5,4 млн грн.

Нагадаємо, у Міноборони вкрали гроші на додатку "Дзвін" для ЗСУ.