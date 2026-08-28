В Донецке ликвидировали подполковника Андрея Моисеенко: что о нем известно

Подполковник штаба 41 общевойсковой армии Вооруженных сил России Андрей Моисеенко ликвидирован в результате ракетных ударов ВСУ по основному и запасному командным пунктам российских оккупантов в районе Донецка 26 августа.

О ликвидации старшего офицера оперативного управления штаба сообщил OSINT-проект KIU (Russian Officers killed in Ukraine).

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Гибель Моисеенко "при массированной атаке Донецка" подтвердила и его жена.

Смерть военного подтвердила его супруга Фото: X (Twitter)

На сайте "Миротворец" есть Моисеенко Андрей Викторович. Его ФИО полностью совпадает с данными ликвидированного российского офицера. 1 сентября ему бы исполнилось 57 лет.

По информации Militarnyi, крылатые ракеты, выпущенные украинскими самолетами, попали в паркинг недостроенного жилого комплекса и здания бывшего научно-исследовательского института УкрГосНИИпластмасс.

Как отмечает ресурс, российские захватчики неоднократно использовали подобные объекты на оккупированных территориях для собственных нужд из-за большой площади и наличия защищенных подземных помещений.

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Место прилета украинских ракет Фото: Exilenova+

Какой тип ракет был использован для ударов, в Генштабе не раскрывают.

Сегодня же ряд пабликов назвал имя военнослужащего, которого подорвали в Санкт-Петербурге. Предварительно известно, что это — 43-летний военнослужащий 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка (входит в состав 6-й армии ВВС и ПВО) 43-летний Сергей Сечков. Майор находился в базе "Миротвоца" за военные преступления в Украине и был в списках на ликвидацию.

Напомним, в РФ произошло покушение на "бучанского палача" генерала Омурбекова.