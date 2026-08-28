Был в списках на ликвидацию: СМИ назвали имя взорванного в Санкт-Петербурге военного

В полдень 27 августа в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль. Инцидент произошёл на Колпинском шоссе в посёлке Славянка рядом с пунктом выдачи маркетплейса OZON.

Предположительно, погибший — военнослужащий 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка (входит в состав 6-й армии ВВС и ПВО) 43-летний Сергей Сечков. Майор находился в базе "Миротвоца" за военные преступления в Украине, сообщает Telegram-канал Supernova+.

Также ресурс опубликовал момент взрыва, который попал на камеры видеонаблюдения в близлежащем заведении.

Момент взрыва

Связанные с военной авиацией России ресурсы также подтверждают ликвидацию российского офицера ВКС России в Санкт-Петербурге 27 августа. При этом его ликвидацию они называют "бесчеловечной" и обещают отомстить.

Микрорайон, где произошел инцидент, в 2010-х годах активно застраивался многоэтажными домами. Значительную часть квартир Минобороны РФ закупало для военнослужащих — преимущественно офицеров среднего и старшего состава, а также прапорщиков и сержантов.

Відео дня

По информации 78.ru, взрыв произошел, когда машина выезжала с платной парковки и двигалась в сторону павильона с заведением. Находившийся в салоне мужчина погиб сразу, женщину пришлось оттуда вытаскивать.

Сначала правоохранители заявили о взрыве газобаллонного оборудования, однако позднее подтвердилось наличие самодельного взрывного устройства (СВУ). Территорию сразу же оцепили.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Спустя некоторое время в СК уточнили личности потерпевших: погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а пострадавшей — его супруга Анна, которая работала в упомянутом маркетплейсе и 31 августа должна была выйти на работу.

Жена погибшего работала в пункте выдачи маркетплейса OZON Фото: Агентство. Новости

По словам местной жительницы Веры, которая стала свидетелем случившегося, женщина, находившаяся в автомобиле во время взрыва, была в шоковом состоянии. Прохожие помогли пострадавшей выбраться из машины и умывали ей лицо.

Ранее СМИ сообщали, что ей оторвало ноги, но позже эта информация не подтвердилась. Женщина выжила и находится в больнице.

Официальные органы не называют имени пострадавшего и никак не комментируют информацию в пабликах. В свою очередь "Агентство Новости" сообщало, что отец Сечкова на вопрос редакции о том, является ли погибший его сыном, ответил: "Подорвали".

В мае 2022 года ГУР Украины обвинял военную часть, где, по данным "Миротворца", служил Сечков, в нанесении ракетных и бомбовых ударов по мирному населению Украины на Слобожанском направлении (в районе Харьковской области).

Сам Сечков, уроженец Рязани, накануне гибели вернулся из отпуска с малой родины. До этого мужчина докладывал начальству о том, что находится "в списках на ликвидацию" и регулярно проверял свою машину перед выездом.

Уже вскоре появилась информация, что взрывчатку подложила 24-летняя девушка, которую якобы завербовали в мессенджере. Взрывное устройство она оставила под сиденьем водителя вечером в среду, и сразу после этого улетела в Турцию. Из Турции, по данным журналистов, отправилась в Молдову.

Напомним, что в РФ уже происходили другие взрывы, в результате которых гибли российские военные и сотрудники Минобороны. Один из предыдущих инцидентов — 1 августа в Москве, когда произошел взрыв во время юбилея генерала Чайко.

В результате погиб его зять, а дочь получила ранения. Также известно о гибели генерала Валерия Плохотнюка.