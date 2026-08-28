Подрыв пилота РФ в Санкт-Петербурге: нашли 24-летнюю девушку, подложившую взрывчатку

Взрывчатку под машину с российским пилотом в Санкт-Петербурге подложила 24-летняя девушка, сообщили СМИ. Девушка сбежала с места происшествия, улетела в Турцию и добралась до Молдовы раньше, чем Следственный комитет направил запрос об экстрадиции. Как устроили подрыв военнослужащего ВС РФ и как удалось сбежать подрывнице?

Следователи РФ провели "чрезвычайно сложные технические операции" и установили личность девушки, взорвавшей подполковника ВВС РФ, говорится в материале российского СМИ "Фонтанка". Россияне заявили, что фигурантка якобы общалась в мессенджере с неизвестными лицами, которые открыли ей глаза на режим Путина. В итоге девушку убедили взорвать российского военного и рассказали, как быстро и безопасно сбежать из РФ. В настоящее время подозреваемая взрывница якобы находится в Молдове, написало российское СМИ.

Имя подозреваемой не указано, также нет фотографий или других доказательств её существования или участия в диверсии. Известно, что она жила не в Санкт-Петербурге, а приехала туда для организации взрыва. По инструкциям якобы представителя ВСУ девушка изготовила очень сложное взрывное устройство, затем приехала в район Шушары, нашла нужную машину и прикрепила взрывчатку прямо под сиденьем водителя, пояснили российские СМИ со ссылкой на результаты расследования СК.

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После этого началась операция побега: уже в 17:00 девушка вылетела с аэродрома Пулково (взрыв произошел около 11:00 27 августа). Затем она оказалась в Турции и вылетела в Кишинев. Россияне подозревают, что взрывница уедет в Украину. Также выяснилось, что СК РФ установил её личность и всё же успел отправить запрос на экстрадицию "турецким коллегам", но девушка оказалась вне досягаемости россиян.

СМИ добавило, что расследование продолжается, но пока СК не говорит о теракте.

Взрыв в Санкт-Петербурге — что произошло 27 августа

Отметим, что Фокус писал о взрыве в Санкт-Петербурге, о котором стало известно утром 27 августа. Около 11–12 часов российские СМИ сообщили о взрыве в районе Шушари по адресу Колпинское шоссе, 18. Появились фото и видео с места событий: взорвался автомобиль, а местность между домами была засыпана черными обломками. Позже стало известно, что в салоне находились двое людей — мужчина и жена: мужчина погиб, а женщина выжила, но лишилась обеих ног. Согласно данным российских СМИ, погибший — подполковник ВВС и ПВО РФ, военный пилот. Также уточняется, что в этом районе Санкт-Петербурга проживает много военнослужащих РФ — как действующих, так и в отставке.

Напоминаем, что в РФ уже происходили другие взрывы, в результате которых гибли российские военные и сотрудники Минобороны. Один из предыдущих инцидентов — 1 августа в Москве, когда произошел взрыв во время юбилея генерала Чайко.