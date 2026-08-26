Взрыв в Balzi Rossi: выжившая жена погибшего российского генерала рассказала о случившемся

Марина Плохотнюк, жена погибшего во время взрыва в московском ресторане Balzi Rossi генерал-майора Валерия Плохотнюка, попала в реанимацию прямо с ресторана.

Спустя почти месяц после случившегося она не помнит момент взрыва до сих пор, о чем рассказала ресурсу "Агентство Новости".

"Я ничего не знаю, помню праздник, а потом я в реанимации", — написала Плохотнюк корреспонденту "Агентства".

Марина Плохотнюк Фото: Агентство. Новости

О гибели мужа и зятя Чайко Даниила Передрия она, по ее словам, узнала от своей родной сестры Галины Плискиной, которая тоже пострадала при взрыве и была госпитализирована.

Как отмечают аналитики, Плохотнюк стала еще одной подтвержденной участницей закрытого мероприятия в Balzi Rossi, на котором находились родственники и знакомые главнокомандующего Воздушно-космических сил Александра Чайко.

Відео дня

Что известно о генерале Плохотнюке

Валерий Плохотнюк в 2021 году занимал пост замкомандующего 49-й армией. В том же году кремлевский диктатор Владимир Путин присвоил Плохотнюку звание генерал-майора.

В 2011 году глава Минобороны РФ назначил Плохотнюка начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Валерий Плохотнюк Фото: из открытых источников

Он был близко знаком з Чайко, который, вероятно, и был целью покушения.

Плохотнюка тайно похоронили 5 августа на Троекуровском кладбище.

Плохотнюка похоронили на Троекуровском кладбище Фото: ВЧК-ОГПУ

Взрыв в Balzi Rossi — детали

Взрыв у входа в дорогой ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве прогремел вечером 1 августа. Заведение было закрыто для проведения частного мероприятия. По информации СМИ, генерал Чайко праздновал там свое 55-летие, а также отмечал назначение на высокий пост главкома ВКС, хотя получил должность еще в мае.

По данным Национального антитеррористического комитета, неизвестная женщина попыталась пронести внутрь самодельное взрывное устройство, однако ее остановил охранник. Коробка взорвалась у нее в руках. Первоначально НАК сообщил о трех погибших, среди которых была женщина с бомбой и охранник, и 21 пострадавшем. Позже количество жертв выросло.

В результате взрыва погиб его зять Даниил Передрий, а дочь Мария, предположительно, получила тяжелые ранения.

Также есть информация, что могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко по линии его жены.

В СМИ появилась информация о похоронах неназванного "молодого генерала" на Троекуровском кладбище в Москве. Позже писали, что это был генерал-лейтенант Игорь Ерусалимов, однако позже его смерть опровергли.

Сам Чайко, подозреваемый в совершении военных преступлений в Украине в 2022 году, не пострадал.

Напомним, генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев покончил с собой в Москве.