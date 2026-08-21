Генерал-майор ФСБ в отставке Лаптев наложил на себя руки в Москве, — росСМИ

Генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев покончил с собой в Москве. Его тело обнаружили днём 20 августа в доме на Верхней Красносельской улице.

Об этом сообщило издание "Московский комсомолец".

Лаптеву было 83 года, он покончил с собой в своей квартире.

Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. После этого он долгое время служил в ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности.

Кроме того, Лаптев работал в налоговой полиции. В конце 1990-х годов он занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам.

Впоследствии Лаптев стал председателем совета директоров группы компаний "Информтехника". Он был награждён орденом "Почёта".

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