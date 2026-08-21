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Генерал-майор ФСБ у відставці Лаптєв наклав на себе руки в Москві, — росЗМІ
Генерал-майор ФСБ у відставці Ігор Лаптєв наклав на себе руки у Москві. Його тіло виявили вдень 20 серпня у будинку на Верхній Красносільській вулиці.
Про це повідомило видання “Московский комсомолец”.
Лаптєву було 83 роки, він скоїв самогубство у своїй квартирі.
Лаптєв брав участь у бойових діях в Афганістані. Після цього тривалий час служив у ФСБ, де займався питаннями інформаційної безпеки.
Також Лаптєв працював у податковій поліції. Наприкінці 1990-х років він обіймав посаду заступника міністра РФ з податків і зборів.
Згодом Лаптєв став головою ради директорів групи компаній “Інформтехніка”. Він був нагороджений орденом Пошани.
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