Генерал-майор ФСБ у відставці Лаптєв наклав на себе руки в Москві, — росЗМІ

Генерал-майор ФСБ у відставці Ігор Лаптєв наклав на себе руки у Москві. Його тіло виявили вдень 20 серпня у будинку на Верхній Красносільській вулиці.

Про це повідомило видання “Московский комсомолец”.

Лаптєву було 83 роки, він скоїв самогубство у своїй квартирі.

Лаптєв брав участь у бойових діях в Афганістані. Після цього тривалий час служив у ФСБ, де займався питаннями інформаційної безпеки.

Також Лаптєв працював у податковій поліції. Наприкінці 1990-х років він обіймав посаду заступника міністра РФ з податків і зборів.

Згодом Лаптєв став головою ради директорів групи компаній “Інформтехніка”. Він був нагороджений орденом Пошани.

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