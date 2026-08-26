Вибух у Balzi Rossi: дружина загиблого російського генерала, яка вижила, розповіла про те, що сталося

Марина Плохотнюк, дружина генерал-майора Валерія Плохотнюка, який загинув під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi, потрапила до реанімації прямо з ресторану.

Через майже місяць після того, що сталося, вона досі не пам’ятає момент вибуху, про що розповіла ресурсу "Агентство Новости".

"Я нічого не знаю, пам’ятаю свято, а потім я вже в реанімації", — написала Плохотнюк кореспонденту "Агентства".

Марина Плохотнюк Фото: Агентство. Новости

Про загибель чоловіка та зятя Чайко Данила Передрія вона, за її словами, дізналася від своєї рідної сестри Галини Пліскіної, яка також постраждала під час вибуху й була госпіталізована.

Як зазначають аналітики, Плохотнюк стала ще однією підтвердженою учасницею закритого заходу в Balzi Rossi, на якому були присутні родичі та знайомі головнокомандувача Повітряно-космічних сил Олександра Чайка.

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Що відомо про генерала Плохотнюка

Валерій Плохотнюк у 2021 році обіймав посаду заступника командувача 49-ї армії. Того ж року кремлівський диктатор Володимир Путін присвоїв Плохотнюку звання генерал-майора.

У 2011 році глава Міністерства оборони РФ призначив Плохотнюка начальником оперативної групи російських військ у Придністров’ї.

Валерій Плохотнюк Фото: з відкритих джерел

Він був добре знайомий із Чайком, який, ймовірно, і був ціллю замаху.

Плохотнюка таємно поховали 5 серпня на Троєкуровському кладовищі.

Плохотнюка поховали на Троєкуровському кладовищі Фото: ВЧК-ОГПУ

Вибух у Balzi Rossi — подробиці

Вибух біля входу до елітного ресторану Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві пролунав увечері 1 серпня. Заклад був закритий для проведення приватного заходу. За інформацією ЗМІ, генерал Чайко святкував там своє 55-річчя, а також відзначав призначення на високу посаду головнокомандувача ВКС, хоча отримав цю посаду ще в травні.

За даними Національного антитерористичного комітету, невідома жінка спробувала пронести всередину саморобний вибуховий пристрій, однак її зупинив охоронець. Коробка вибухнула у неї в руках. Спочатку НАК повідомив про трьох загиблих, серед яких була жінка з бомбою та охоронець, і 21 постраждалого. Пізніше кількість жертв зросла.

В результаті вибуху загинув його зять Данило Передрій, а дочка Марія, ймовірно, отримала важкі поранення.

Також є інформація, що могла померти 30-річна Юлія Кирилова, дружина племінника Чайка по лінії його дружини.

У ЗМІ з'явилася інформація про похорон неназваного "молодого генерала" на Троєкуровському кладовищі в Москві. Пізніше повідомлялося, що це був генерал-лейтенант Ігор Єрусалімов, однак згодом його смерть спростували.

Сам Чайко, якого підозрюють у скоєнні військових злочинів в Україні у 2022 році, не постраждав.

Нагадаємо, генерал-майор ФСБ у відставці Ігор Лаптєв наклав на себе руки у Москві.