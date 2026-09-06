Дроны атакуют Ростовскую область: сообщают о взрывах и работе ПВО (видео)

В Ростовской области РФ прогремела серия взрывов после пролета дронов. По сообщениям местных жителей, БПЛА двигались в сторону городов Батайска и Ростова.

В пабликах российского региона пишут о громких взрывах, звуках дронов и стрельбе. Об этом сообщает паблик Exilenova+.

"В Батайске Ростовской области действует ПВО. ПВО также продолжает действовать в Ростовской области", — говорится в сообщении.

На данный момент точных сведений о том, где именно летали дроны и какие объекты подверглись атаке, пока нет. Кроме того, местные власти не прокомментировали последствия удара.

Впоследствии осинтеры сообщил, что жители Ростовской области говорят о новых пролётах дронов. Россияне жалуются, что слышат взрывы и работу местной ПВО.

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны атаковали логистические хабы в Адыгее и Невиномиске. Обозреватели подтвердили по опубликованным кадрам, что речь идет о складах компании "Ozon".

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Впоследствии стало известно, что дроны атакуют российскую Ростовскую область. По сообщениям местных жителей, БПЛА двигались в сторону городов Батайска и Аксая, где расположены два хаба компании Ozon.