Дрони атакують Ростовську область: повідомляють про вибухи та роботу ППО (відео)

У Ростовській області РФ пролунала серія вибухів після прольоту дронів. За повідомленнями місцевих, БПЛА рухалися в бік міст Батайськ і Ростов.

В пабліках російського регіону пишуть про гучні вибухи, звуки дронів і стрілянину. Про це повідомляє паблік Exilenova+.

"У Батайську Ростовської області працює ППО. ППО також продовжує працювати в Ростовській області", — вказано в повідомленні.

Наразі точних локацій, де саме летіли дрони та які об'єкти опинилися під атакою, поки немає. Також місцева влада не прокоментувала про наслідки удару.

Згодом осінтери повідомили, що мешканці Ростовської області говорять про подальший проліт дронів. Росіяни скаржаться, що чують вибухи та роботу місцевої ППО.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони атакували логістичних хаби в Адигеї та Невиномиську. Осінтери підтвердили за оприлюдненими кадрами, що мова йде про склади компанії Ozon.

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Згодом стало відомо, що дрони атакують російську Ростовську область. За повідомленнями місцевих, БПЛА рухалися в бік міст Батайськ і Аксай, де розташовані два хаби компанії Ozon.