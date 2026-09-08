Воздушная тревога почти во всех областях: россияне атакуют Украину крылатыми ракетами

В ночь на 8 сентября россияне нанесли по Украине удары крылатыми ракетами Х-101 с борта самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160. Воздушная тревога была объявлена в ряде восточных, центральных, северных и южных областей, а также распространилась на западные регионы.

Первые крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Украины около 04:20: вражеские цели входили через Сумскую область и двигались дальше через Черниговскую область. Об этом сообщили Воздушные силы.

Крылатые ракеты продолжили движение в сторону Полтавской и Черкасской областей, после чего взяли курс на Киевскую область. Воздушные силы предупредили о движении ракет, в частности, в направлении города Белая Церковь в Киевской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 04:30 Фото: Скрін

Через некоторое время Военно-воздушные силы сообщили о движении крылатых ракет в направлении Броваров под Киевом. Часть вражеских целей двигалась в сторону столицы, где вскоре раздалась серия взрывов. Параллельно Киев подвергся атаке российских реактивных беспилотников, сообщили Военно-воздушные силы.

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Мониторинговые каналы также сообщили о звуках взрывов в Белой Церкви.

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