В Сургуте и Ханты-Мансийске РФ впервые объявлена угроза дронов: закрылись аэропорты

В Сургуте и Ханты-Мансийске закрыли аэропорты из-за угрозы дронов. Беспилотную опасность в ХМАО объявляют впервые.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре объявлена угроза атаки дронов, о чем сообщил тамошний губернатор Руслан Кухарук.

При этом в комментариях заявляют, что сирены не звучало и жители не понимают, что происходит.

В Ханты-Мансийске обеспокоены Фото: Скриншот

Аэропорты Сургута и Ханты-Мансийска, сообщила Росавиация, остановили прием и отправление рейсов. Такие ограничения введены и для других аэропортов региона — Игримa, Нягани, Советского и Урая.

А для второй смены (в Сургуте сейчас вторая половина дня) во всех образовательных организациях объявлен дистанционный формат обучения.

Беспилотная опасность объявлена в ХМАО впервые с начала полномасштабной войны России с Украиной.

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Сургут и Ханты-Мансийск находятся примерно в 2,5 тысячи километров от границы России и Украины, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО), который входит в состав Уральского федерального округа и одновременно является частью Тюменской области РФ.

В регионе находятся два крупных промышленных объекта: "Няганьгазпереработка" и Сургутский ЗСК — Завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина, одно из крупнейших предприятий России по переработке нефтегазоконденсатной смеси.

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди прокомментировал массированную атаку на Новороссийск в Краснодарском крае РФ. По его словам, в порту были поражены военные плавсредства.

А 8 сентября беспилотники атаковали НПЗ в российском Саратове и военный аэродром в Энгельсе.