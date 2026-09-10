РФ ударила по ТЦ "Гулливер" в Павлограде: есть погибшие и много раненых, начался пожар (видео)

Днём 10 сентября Россия ударила по Павлограду, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. В результате попадания в центр города погибли два человека, есть много раненых. Местные жители говорят об ударе по ТРЦ "Гулливер". Момент удара попал на видео.

Из-за удара РФ в Павлограде ранены 18 человек и двое погибших, говорится в сообщении ОВА.

"Горят автомобили, торговые павильоны и магазин", — сообщила военная администрация в 17:13 10 сентября.

В сети появились кадры прямого попадания российских ракет в центре города. Видно, как мирные жители разбегаются от места попадания. Вокруг — дым, пожар, крики пострадавших.

Новость дополняется…