Украина вводит особый режим на границе с РФ и Беларусью: как это коснется граждан

Новая норма не означает, что Украина запретила людям жить во всех населенных пунктах вблизи российской или белорусской границы.

В километровой полосе вдоль государственной границы Украины с РФ и Республикой Беларусь начнет действовать особый пограничный режим. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Речь идет о выполнении постановления Кабинета Министров № 1049 от 17 августа 2026 года, которым были внесены изменения в постановление № 1147 "О пограничном режиме". Документ уже вступил в силу, и органы охраны государственной границы приступили к выполнению его положений.

Точная формулировка документа предусматривает запрет на свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, а также на проведение работ, "не связанных с отражением вооруженной агрессии против Украины, обороной или охраной государственной границы". То есть речь идет не о полной физической перекрытии всей километровой полосы. Законодательство устанавливает именно специальный пограничный режим, при котором свободный доступ и деятельность в этой зоне ограничиваются.

Видео дня

Такие меры необходимы для укрепления оборонного потенциала страны в условиях российской агрессии.

Отдельно пограничное ведомство указывает на возможность использования территории Беларуси для дестабилизации ситуации в приграничных областях Украины, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания угроз национальным интересам Украины. По словам ГПСУ, введение специального режима также должно снизить риски несанкционированного пребывания людей непосредственно у государственной границы и обеспечить безопасность гражданского населения.

Контроль за соблюдением специального пограничного режима возложен на Государственную пограничную службу Украины. Это прямо предусмотрено постановлением № 1147. Именно пограничники будут контролировать соблюдение установленных правил на соответствующих земельных участках и принимать меры в случае их нарушения.

На кого распространяются ограничения

Новые правила распространяются на все земельные участки, входящие в установленную однокилометровую полосу вдоль государственной границы с Россией и Беларусью.

Это важное уточнение, поскольку ранее специальный режим в постановлении № 1147 был привязан к земельным участкам, предоставленным воинским частям Госпогранслужбы для обустройства инженерных и фортификационных сооружений, пограничных знаков, просек и коммуникаций. Для участков вдоль границы с РФ и Беларусью там предусматривалась ширина до двух километров, но эта норма теперь отдельно исключена на период военного положения.

Вместо этого на время военного положения установлена новая общая однокилометровая полоса со специальным режимом.

Какие работы разрешены

Постановление прямо определяет, какие виды деятельности не подпадают под запрет.

В километровой зоне могут проводиться работы, связанные с:

противодействию вооруженной агрессии против Украины;

обороной Украины;

охраной государственной границы.

Другие работы не могут проводиться там в свободном режиме.

Таким образом, ограничения касаются не только передвижения людей. Они также устанавливают особый порядок ведения хозяйственной и иной деятельности на землях, попадающих в определенную зону.

Ограничения будут действовать не навсегда

Новый режим носит временный характер.

Она установлена именно на период действия военного положения. Таким образом, после прекращения или отмены военного положения эта конкретная норма об однокилометровой специальной зоне не должна действовать на этом основании. Это важно, поскольку речь идет не о постоянном введении нового режима вдоль границы, а о дополнительном ограничении, введенном на время военного положения.

Означает ли это полный запрет на пребывание вблизи границы?

Сообщение о том, что "всем запретили находиться в километровой зоне", не совсем соответствует действительности. Правильнее сказать, что в пределах этой территории введен специальный режим, ограничивающий свободный доступ и деятельность.

Получить пропуск или разрешение на пребывание в контролируемой приграничной полосе граждане смогут через соответствующие органы Государственной пограничной службы, подав необходимый пакет документов и подтвердив наличие законных оснований (например, постоянное проживание или обслуживание критически важной инфраструктуры).

Что изменилось по сравнению с предыдущими правилами

Постановление Кабмина № 1147 действует с 27 июля 1998 года, и в последующие годы в него неоднократно вносились изменения. В декабре 2023 года правительство, в частности, установило специальный пограничный режим для отдельных земельных участков и возложило контроль за ним на ГПСУ.

Теперь правительство добавило отдельную норму, которая прямо охватывает однокилометровую полосу вдоль всей границы с Россией и Беларусью на период военного положения.

Итак, главное изменение заключается в том, что специальный режим больше не ограничивается лишь отдельными земельными участками, связанными с инфраструктурой ГПСУ. На время военного положения он распространяется на определенную километровую полосу вдоль государственной границы с двумя странами.

Напомним, что в Беларуси недалеко от границы с Украиной ведется строительство железнодорожной инфраструктуры возле нового военного полигона в Гомельской области. По данным СМИ, проект предусматривает подъездной путь для 60 вагонов и грузовую площадку, приспособленную для погрузки и разгрузки колесной и гусеничной военной техники.

Кроме того, мы писали, что в России 24-летнему военнообязанному запретили выезд за границу непосредственно во время паспортного контроля. Мужчина утверждает, что ранее не видел информации об ограничении, а узнал о решении военкомата только в аэропорту Краснодара.