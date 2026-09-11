"Разблокируйте и потеряйтесь": в Раде заблокировали выплаты по программе "е-Балы", — Безуглая (фото)

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявляет, что комитет по вопросам обороны Верховной Рады фактически заблокировал выплаты по системе "еБали". Она отмечает, что причиной стал конфликт, связанный с ранее принятыми законами.

По словам Безуглой, Комитет ранее уже законодательным порядком обязал согласовывать "направления использования части средств военного НДФЛ". Об этом она сообщает в своем Telegram.

Народный депутат добавляет, что в июне, после внесения изменений в бюджет, согласование стало "обязательным для 60 % военного НДФЛ, поступающего в Минобороны". Политик отмечает, что под эту процедуру попало финансирование системы "еБаллов" экс-министра Федорова, а комитет согласовывает не конкретную отдельную закупку или поставку, а "само направление использования средств".

В результате производители уже поставили технику, но денег за нее не получают. Задолженность перед отдельными компаниями составляет от 24 млн до сотен миллионов гривен. И самое удобное в этой схеме то, что закон вообще не устанавливает срок, в течение которого Комитет должен дать свое согласие. народный депутат Марьяна Безуглая

По мнению народного депутата, такие действия оборонного комитета Рады следует расценивать как деятельность, направленную против государства.

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Реакция комитета по вопросам обороны Рады на информацию Безуглой

Позже профильный комитет ВРУ выступил с заявлением, в котором опроверг приведенные Безуглой факты. В тексте обращения говорится, что орган Рады "не осуществляет и не согласовывает каждую отдельную оборонную закупку или конкретный контракт Министерства обороны Украины".

Кроме того, в комитете отмечают, что речь идет не о "согласовании отдельных закупок, контрактов или платежей, а о согласовании направлений использования соответствующих средств". Соответственно, как говорится в тексте заявления, комитет неоднократно "обращал внимание руководства Министерства обороны Украины на необходимость представить предусмотренные законом материалы для согласования направлений использования средств НДФЛ".

В комитете отмечают, что вопрос о несоответствии представления следует перенаправить в Минобороны. Там добавляют, что члены комитета обращались несколько раз по этому вопросу, однако в оборонном ведомстве обратились в Раду с этим вопросом "только спустя более двух с половиной месяцев после вступления в силу соответствующей нормы закона".

Отдельно обращаем внимание производителей и общественности: финансирование и расчеты по программе "еБали" не ограничиваются исключительно средствами НДФЛ. Расходы на соответствующие цели предусмотрены также по другим бюджетным программам и статьям Министерства обороны Украины. Соответственно, не все средства, используемые для финансирования "еБал", подпадают под указанную законом процедуру согласования. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

В ответ на это заявление Марьяна Безуглая отметила, что в Комитете "выпустили целое заявление". Текст этого обращения она считает "настолько жалким", что сначала "не собиралась его здесь публиковать".

Просто разблокируйте выплаты и потеряйтесь куда-нибудь, контролеры отреагировала на заявление Комитета по вопросам обороны ВРУ депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая

Ранее "Фокус" сообщал, что в июне Минобороны Украины сообщило о реформе, предусматривающей увеличение надбавок военнослужащим и более четкие сроки службы. Президент Владимир Зеленский объявил, что военные в тылу будут получать не менее 30 тыс. грн, а на передовой выплаты достигнут 300 тыс. грн. Ранее "Фокус" сообщал о том, как

Впоследствии стало известно, что в бюджете не хватает средств на выплату зарплаты военным. Кроме того, военные сообщают, что не получили повышение зарплаты, которое ранее было анонсировано правительством.