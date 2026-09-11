"Розблокуйте та загубіться": у Раді заблокували виплати за програмою "єБали", — Безугла (фото)

Нардепка Мар'яна Безугла заявляє, що оборонний комітет Верховної Ради фактично заблокував виплати за системою "єБали". Вона відзначає, що причиною став конфлікт через раніше схвалені закони.

За словами Безуглої, Комітет раніше вже в законодавчому порядку змусив погоджувати "напрями використання частини коштів військового ПДФО". Про це вона повідомляє в своєму Telegram.

Народна депутатка додає, що в червні після внесення змін до бюджет погодження стало "обов’язковим для 60% військового ПДФО, які отримує Міноборони". Політикиня вказує, що під цю процедуру потрапило фінансування системи "єБалів" ексміністра Федорова, а комітет погоджує не конкретну окрему закупівлю чи поставку, а "сам напрям використання коштів".

У результаті виробники вже поставили техніку, але грошей за неї не отримують. Перед окремими компаніями борги становлять від 24 млн до сотень мільйонів гривень. І найзручніше в цій схемі те, що закон узагалі не встановлює строку, за який Комітет має дати своє погодження. народна депутатка Мар'яна Безугла

На думку нардепки, такі дії оборонного Комітету ради слід розцінювати як роботу проти держави.

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Реакція оборонного комітету Ради на інформацію Безуглої

Пізніше профільний комітет ВРУ виступив із заявою, в якій заперечив наведені факти Безуглою. В тексті звернення йдеться, що орган Ради "не здійснює і не погоджує кожну окрему оборонну закупівлю чи конкретний контракт Міністерства оборони України".

Також у комітеті вказують, що мова йде не про "погодження окремих закупівель, контрактів чи платежів, а про погодження напрямів використання відповідних коштів". Відповідно, як йдеться в тексті заяви, комітет неодноразово "наголошував керівництву Міністерства оборони України на необхідності подати передбачені законом матеріали для погодження напрямів використання коштів ПДФО".

У Комітеті наголошують, що питання з невідповідністю подання слід переадресувати до Міноборони. Там додають, що члени комітету зверталися кілька разів з цього питання, однак у оборонному відомстві звернулися до Ради з цим питання "лише через понад два з половиною місяці після набрання чинності відповідною нормою закону".

Окремо звертаємо увагу виробників та громадськості: фінансування та розрахунки за програмою "єБали" не обмежуються виключно коштами ПДФО. Видатки на відповідні цілі передбачені також за іншими бюджетними програмами та статтями Міністерства оборони України. Відповідно, не всі кошти, які використовуються для фінансування "єБалів", підпадають під зазначену законом процедуру погодження. Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки

У відповідь на цю заяву, Мар'яна Безугла зазначила, що в Комітеті "викатили цілу заяву". Текст цього звернення вважає "настільки жалюгідною", що спочатку "не збиралась тут публікувати".

Просто розблокуйте виплати і загубіться десь, контролери відреагувала на заяву оборонного Комітету ВРУ нардепка Мар'яна Безугла

Раніше Фокус писав, що у червні Міноборони України інформувала про реформу, яка передбачала збільшення надбавок військовослужбовцям та чіткіші терміни служби. Президент Володимир Зеленський анонсував, що військові у тилу отримуватимуть щонайменше 30 тис. грн, а на передовій виплати сягнуть 300 тис. грн.Раніше Фокус повідомляв про те, як

Згодом стало відомо, що в бюджеті не вистачає грошей на заплату військовим. Також військові розповідають, що не отримали збільшену зарплатню, яку раніше анонсували в Уряді.