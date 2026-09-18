Била по Киеву: появились кадры пораженной Силами обороны пусковой установки С-400 в РФ (фото)

Силы обороны Украины уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400 вблизи населенного пункта Порошино в Брянской области РФ. По имеющейся информации, именно с нее оккупанты несколько дней назад наносили удары по Киеву.

Вблизи населённого пункта Порошино в Брянской области России Силы обороны Украины уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Об этом сообщает Exilenova+.

Речь идет об одной из двух поврежденных пусковых установок, которые оккупанты использовали не по прямому назначению, а для нанесения ударов по наземным целям. Именно с них, по информации OSINT-аналитиков, недавно был нанесен удар по украинской столице.

Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400. Фото: Exilenova+

Стоит отметить, что С-400 предназначен для уничтожения самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии до 600 км. Аэродинамические цели он поражает на дальности от 2 до 250 км, а ракетой 40Н6Е — до 380–400 км, баллистические — от 5 до 60 км. Высота поражения составляет от 10 м до 30 км, а скорость целей может достигать 4 800 м/с. В полной конфигурации комплекс способен одновременно обстреливать до 80 целей, а из марша разворачивается всего за 5 минут.

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Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400. Фото: КіберБорошно

Напомним, ранее сообщалось, что российский Таганрог остался без противовоздушной обороны, а украинские бойцы уничтожили склад с ударными беспилотниками.

Кроме того, командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил об успешных ударах по территории РФ в ночь на 24 августа.