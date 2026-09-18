Била по Києву: з'явилися кадри ураженої Силами оборони пускової установки С-400 в РФ (фото)

Сили оборони України знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 поблизу населеного пункту Порошино в Брянській області РФ. За наявною інформацією, саме з неї окупанти кілька днів тому били по Києву.

Поблизу населеного пункту Порошино в Брянській області Росії Сили оборони України знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Про це повідомляє Exilenova+.

Йдеться про одну з двох уражених пускових установок, які окупанти застосовували не за прямим призначенням, а для ударів по наземних цілях. Саме з них, за інформацією OSINT-аналітиків, нещодавно атакували українську столицю.

Знищена пускова установка зенітного ракетного комплексу С-400. Фото: Exilenova+

Варто зазначити, що С-400 призначений для знищення літаків, безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Комплекс здатен виявляти цілі на відстані до 600 км. Аеродинамічні цілі він уражає на дальності від 2 до 250 км, а ракетою 40Н6Е – до 380–400 км, балістичні – від 5 до 60 км. Висота ураження становить від 10 м до 30 км, а швидкість цілей може сягати 4 800 м/с. За повної структури комплекс здатен одночасно обстрілювати до 80 цілей, а з маршу розгортається лише за 5 хвилин.

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Знищена пускова установка зенітного ракетного комплексу С-400. Фото:КіберБорошно

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський Таганрог залишився без протиповітряної оборони, а українські бійці знищили склад з ударними безпілотниками.

Також командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді звітував про успішні удари по території РФ у ніч на 24 серпня.