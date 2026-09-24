Миллион в резерве, но есть нюанс: демограф раскрыла правду о мобилизации 18-летних

Демограф Элла Либанова выступила против снижения мобилизационного возраста, предупредив, что призыв юношей в возрасте 18–24 лет может иметь серьезные последствия для будущего Украины.

Снижение мобилизационного возраста для юношей и введение обязательного призыва для женщин являются нецелесообразными мерами, которые могут иметь катастрофические демографические последствия для страны. Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

По словам ученой, призыв молодежи в возрасте до 24 лет разрушит демографическое будущее Украины и не решит проблему нехватки кадров в армии из-за большого количества отсрочек. Кроме того, ученый считает, что принудительная мобилизация женщин или юношей вызовет лишь социальную напряженность в обществе, не принеся ожидаемого эффекта для оборонного комплекса.

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Либанова против снижения мобилизационного возраста

В настоящее время в Украине мобилизационный возраст составляет 25 лет. В то же время в общественном пространстве периодически обсуждается возможность его снижения, в частности до 18 лет.

Элла Либанова высказала категорическую позицию против привлечения к боевым действиям молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. По её словам, в настоящее время в Украине проживает около миллиона юношей этой возрастной категории, однако рассчитывать на них как на полноценный мобилизационный резерв ошибочно. Часть из них учится, а значительное количество может получить право на отсрочку, в частности из-за ухода за родственниками.

"Порог мобилизационного возраста в Украине — 25 лет. И я категорически против того, чтобы снижать этот порог. Хотя в возрасте 18–24 лет у нас около миллиона юношей", — сказала демограф.

В то же время демограф отмечает, что называть весь этот миллион потенциальным мобилизационным ресурсом некорректно. По её словам, примерно 4 % молодых мужчин этого возраста учатся, а значительная часть может получить право на отсрочку, в частности из-за необходимости ухода за больными родственниками.

"Их миллион, но из этого миллиона давайте вычтём тех, кто учится (примерно 4 %). Кроме того, среди них сразу окажется много людей, ухаживающих за больными родственниками… И что останется из этого миллиона?" — пояснила Либанова.

Демограф вспомнила о событиях Второй мировой войны

Отдельно Либанова обратила внимание на риски для молодых военнослужащих. Эксперт напомнила об истории Второй мировой войны, когда самый высокий уровень смертности на фронте приходился именно на 18–20-летних бойцов.

"Если посмотреть на данные о Второй мировой войне, то самый высокий уровень смертности наблюдался как раз среди самых молодых людей. Тех, кого в 18–20 лет призвали на фронт", — сказала она.

По словам демографа, это может иметь последствия уже после окончания войны, поскольку речь идет о поколении, которое находится в возрасте создания семьи и рождения детей.

"И к чему мы придем после войны? Кто будет рожать детей? Дедушки по 60 лет? То есть, если мы отправим молодежь на фронт, то просто подорвем свое будущее. Уровень смертности будет значительно выше, чем среди пожилых людей. Даже если они будут воевать с помощью дронов", — подчеркнула демограф.

Что Либанова сказала об отъезде мужчин в возрасте 18–22 лет

Отдельно Либанова прокомментировала разрешение правительства на выезд за границу для юношей в возрасте 18–22 лет, принятое в августе 2025 года. По её оценкам, страну могли покинуть около 100 тысяч молодых людей. Несмотря на то, что такой шаг можно воспринимать как ошибку, он в то же время обеспечил справедливость по отношению к тем, кто остался в Украине после 2022 года.

"Точно никто не знает. Я думаю, что с тех пор, как разрешили этот выезд, уехало около 100 тысяч человек. Вряд ли больше. Но ничего критического не произошло", — сказала Либанова.

Она назвала это решение противоречивым. С одной стороны, по её словам, его можно считать ошибкой, но с другой — оно связано с ситуацией тех ребят, которые уехали из Украины в 2022 году, будучи ещё несовершеннолетними.

"С одной стороны, да. С другой — когда они уезжали в 2022 году, сколько лет было тем ребятам? 18? А сейчас? 23? Поэтому здесь, безусловно, присутствует стремление к справедливости", — пояснила демограф.

Демографическая ситуация в Украине

Во время интервью Либанова говорила не только о мобилизации, но и об общей демографической ситуации в Украине.

По её словам, в начале 2026 года в Украине проживало около 29 миллионов человек. Для сравнения: в начале 1993 года численность населения составляла 52,2 млн.

Демограф объяснила, что сокращение населения началось ещё до полномасштабного вторжения. Среди причин она назвала длительное превышение смертности над рождаемостью, а после 2022 года — массовый выезд украинцев за границу, оккупацию части территорий, снижение рождаемости и рост смертности.

Либанова также не ожидает, что после войны автоматически повторится послевоенный "бэби-бум", который наблюдался после Второй мировой войны во многих странах. Она прогнозирует определенный рост рождаемости после окончания войны, но, по ее оценке, этот показатель может составить около 1,5–1,6 ребенка на одну женщину при благоприятных условиях.

Напомним, что студентам важно знать: сам по себе академический отпуск не гарантирует сохранение отсрочки от мобилизации. Во время перерыва в обучении право на отсрочку по причине обучения может быть утрачено, даже если студент формально остается зачисленным в вуз. В то же время в случае академического отпуска по состоянию здоровья могут действовать другие законные основания для отсрочки.

Также мы писали, что в Верховной Раде опровергли слухи о подготовке мобилизации женщин в Украине и заявили, что соответствующих законопроектов или внутренних обсуждений нет. В Комитете по вопросам национальной безопасности подчеркнули, что женщины вступают в Силы обороны добровольно, а публичные заявления отдельных спикеров не отражают позицию парламента.