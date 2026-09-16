Мобилизация студента во время академотпуска: сохраняется ли право на отсрочку в Украине

Вопрос о военно-учетном статусе студентов в период военного положения остается одним из самых актуальных в Украине. Многие студенты убеждены, что факт зачисления в высшее учебное заведение (ВУЗ) дает безусловное право на отсрочку от мобилизации. Однако ситуация кардинально меняется, когда студент оформляет перерыв в обучении.

Могут ли призвать студента во время академического отпуска? Что об этом говорится в Законе Украины "О высшем образовании" и как это регулируется нормами военного законодательства? Фокус решил разобраться в этом вопросе на основе Закона Украины "О высшем образовании".

Академический отпуск в соответствии с Законом Украины "О высшем образовании"

В соответствии со статьей 46 Закона Украины "О высшем образовании" (№ 1556-VII), лица, получающие высшее образование, имеют право на перерыв в обучении (академический отпуск) в связи с обстоятельствами, которые делают невозможным выполнение образовательной или научной программы.

Основными основаниями для оформления академотпуска являются:

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состояние здоровья (при наличии медицинских заключений);

семейные обстоятельства;

призыв на военную службу (в случае утраты права на отсрочку);

обучение в других учебных заведениях (например, по программам академической мобильности) и т. п.

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Во время пребывания в академическом отпуске студент не отчисляется из высшего учебного заведения, а сохраняет статус обучающегося. Однако он временно приостанавливает выполнение учебного плана и осуществление своих прав и обязанностей в сфере образования.

Сохраняется ли отсрочка от мобилизации во время академического отпуска?

Краткий ответ: нет, право на отсрочку от мобилизации во время академического отпуска теряется.

Несмотря на то, что данное лицо юридически остается студентом высшего учебного заведения, Министерство образования и науки Украины (МОН) совместно с Министерством обороны и ТЦК и СП выражают единую позицию:

Суть отсрочки. В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отсрочка предоставляется лицам, получающим высшее образование по дневной или дуальной форме обучения. Перерыв в обучении. Оформление академического отпуска означает временную приостановку образовательного процесса. Поскольку студент в этот период фактически не учится, основание для предоставления отсрочки от призыва считается временно отсутствующим. Данные в ЕДЕБО. Сведения о предоставлении академического отпуска вносятся в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). ТЦК и СП при проверке статуса военнообязанного видят отметку о перерыве в обучении, что становится основанием для вручения повестки и проведения мобилизационных мероприятий.

Обратите внимание! Исключение составляют случаи, когда академический отпуск оформлен по состоянию здоровья. В такой ситуации студент теряет отсрочку "по учебе", но может получить отсрочку по медицинским показаниям на основании решения военно-медицинской комиссии (ВМК).

Что происходит с местом в вузе в случае мобилизации студента?

Закон Украины "О высшем образовании" четко защищает права учащихся в случае их призыва на военную службу.

Если студента, находящегося в академическом отпуске, мобилизуют в Вооруженные силы Украины:

За ним сохраняется место в высшем учебном заведении.

На основании повестки или справки из воинской части вуз продлевает или переоформляет академический отпуск — теперь уже в связи с прохождением военной службы.

После демобилизации военнослужащий имеет право восстановиться на учебу и продолжить обучение с того же семестра, на котором оно было приостановлено.

Выводы и рекомендации для студентов

Академический отпуск не защищает от повестки. Если вы планируете взять перерыв в обучении по семейным или личным причинам, имейте в виду, что ТЦК и СП имеют полное законное право мобилизовать вас в этот период. Проконсультируйтесь перед принятием решений. Перед оформлением документов в деканате стоит уточнить, какие именно отметки будут внесены в ЕДЕБО и как это повлияет на ваш военно-учетный статус. Официально уведомляйте ВУЗ. В случае призыва во время академического отпуска обязательно предоставьте в учебное заведение подтверждающие документы.

Напомним, украинский парламент намерен принять закон, который позволит предоставлять трёхмесячную отсрочку гражданам, вернувшимся в Украину с временно оккупированных территорий или из-за рубежа.

Ранее также сообщалось о заявлении министра обороны Украины Евгения Хмары, который считает, что Украине следует пересмотреть нынешнюю логику мобилизации.