Мобілізація студента під час академвідпустки: чи зберігається право на відстрочку в Україні
Питання військово-облікового статусу студентів під час воєнного стану залишається одним із найактуальніших в Україні. Багато здобувачів освіти переконані, що факт зарахування до закладу вищої освіти (ЗВО) дає безумовне право на відстрочку від мобілізації. Проте ситуація кардинально змінюється, коли студент оформлює перерву в навчанні.
Чи можуть призвати студента під час академічної відпустки? Що про це каже Закон України "Про вищу освіту" та як це регулюється нормами військового законодавства? Фокус вирішив розібратися в цьому питанні на основі Закону України "Про вищу освіту".
Академічна відпустка згідно із Законом України "Про вищу освіту"
Згідно зі статтею 46 Закону України "Про вищу освіту" (№ 1556-VII), здобувачі вищої освіти мають право на перерву у навчанні (академічну відпустку) у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої або наукової програми.
Основними підставами для оформлення академвідпустки є:
- стан здоров'я (за наявності медичних висновків);
- сімейні обставини;
- призов на військову службу (у разі втрати права на відстрочку);
- навчання в інших закладах освіти (наприклад, за програмами академічної мобільності) тощо.
Під час перебування в академічній відпустці студент не відраховується із закладу вищої освіти, а зберігає статус здобувача. Проте він тимчасово призупиняє виконання навчального плану та реалізацію своїх освітніх прав і обов'язків.
Чи зберігається відстрочка від мобілізації під час академвідпустки?
Коротка відповідь: ні, право на відстрочку від мобілізації під час академічної відпустки втрачається.
Попри те, що особа юридично залишається студентом ЗВО, Міністерство освіти і науки України (МОН) разом із Міністерством оборони та ТЦК та СП висловлюють єдину позицію:
- Суть відстрочки. Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка надається особам, які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою.
- Перерва в навчанні. Оформлення академічної відпустки означає тимчасове призупинення освітнього процесу. Оскільки студент у цей період фактично не навчається, підстава для надання відстрочки від призову вважається тимчасово відсутньою.
- Дані в ЄДЕБО. Відомості про надання академічної відпустки вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). ТЦК та СП під час перевірки статусу військовозобов'язаного бачать позначку про перерву в навчанні, що стає підставою для вручення повістки та проведення мобілізаційних заходів.
Зверніть увагу! Винятком є випадки, коли академвідпустка оформлена за станом здоров'я. У такій ситуації студент втрачає відстрочку "по навчанню", але може отримати відстрочку за медичними показниками на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК).
Що відбувається із місцем у ЗВО у разі мобілізації студента?
Закон України "Про вищу освіту" чітко захищає права здобувачів освіти у разі їхнього призову на військову службу.
Якщо студента в академічній відпустці мобілізують до лав Збройних сил України:
- За ним зберігається місце у закладі вищої освіти.
- На підставі повістки або довідки з військової частини ЗВО продовжує або переоформлює академічну відпустку — тепер вже у зв'язку з проходженням військової служби.
- Після демобілізації військовослужбовець має право поновитися на навчання та продовжити здобуття освіти з того ж семестру, на якому воно було призупинено.
Висновки та поради для студентів
- Академвідпустка не захищає від повістки. Якщо ви плануєте взяти перерву в навчанні з сімейних чи особистих причин, враховуйте, що ТЦК та СП мають повне законне право мобілізувати вас у цей період.
- Консультуйтеся перед прийняттям рішень. Перед оформленням документів у деканаті варто уточнити, які саме позначки будуть внесені до ЄДЕБО та як це вплине на ваш військово-обліковий статус.
- Офіційно повідомляйте ЗВО. У разі призову під час академвідпустки обов'язково надайте до закладу освіти підтвердні документи.
Нагадаємо, український парламент хоче прийняти закон, який дозволить надавати три місяці відстрочки громадянам, що повернулися в Україну з тимчасово окупованих територій або з-за кордону.
Раніше також повідомлялося про заяву міністра оборони України Євгенія Хмари, який вважає, що Україні варто переглянути нинішню логіку мобілізації.