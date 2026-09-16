Мобілізація студента під час академвідпустки: чи зберігається право на відстрочку в Україні

Питання військово-облікового статусу студентів під час воєнного стану залишається одним із найактуальніших в Україні. Багато здобувачів освіти переконані, що факт зарахування до закладу вищої освіти (ЗВО) дає безумовне право на відстрочку від мобілізації. Проте ситуація кардинально змінюється, коли студент оформлює перерву в навчанні.

Чи можуть призвати студента під час академічної відпустки? Що про це каже Закон України "Про вищу освіту" та як це регулюється нормами військового законодавства? Фокус вирішив розібратися в цьому питанні на основі Закону України "Про вищу освіту".

Академічна відпустка згідно із Законом України "Про вищу освіту"

Згідно зі статтею 46 Закону України "Про вищу освіту" (№ 1556-VII), здобувачі вищої освіти мають право на перерву у навчанні (академічну відпустку) у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої або наукової програми.

Основними підставами для оформлення академвідпустки є:

стан здоров'я (за наявності медичних висновків);

сімейні обставини;

призов на військову службу (у разі втрати права на відстрочку);

навчання в інших закладах освіти (наприклад, за програмами академічної мобільності) тощо.

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Під час перебування в академічній відпустці студент не відраховується із закладу вищої освіти, а зберігає статус здобувача. Проте він тимчасово призупиняє виконання навчального плану та реалізацію своїх освітніх прав і обов'язків.

Чи зберігається відстрочка від мобілізації під час академвідпустки?

Коротка відповідь: ні, право на відстрочку від мобілізації під час академічної відпустки втрачається.

Попри те, що особа юридично залишається студентом ЗВО, Міністерство освіти і науки України (МОН) разом із Міністерством оборони та ТЦК та СП висловлюють єдину позицію:

Суть відстрочки. Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка надається особам, які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою. Перерва в навчанні. Оформлення академічної відпустки означає тимчасове призупинення освітнього процесу. Оскільки студент у цей період фактично не навчається, підстава для надання відстрочки від призову вважається тимчасово відсутньою. Дані в ЄДЕБО. Відомості про надання академічної відпустки вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). ТЦК та СП під час перевірки статусу військовозобов'язаного бачать позначку про перерву в навчанні, що стає підставою для вручення повістки та проведення мобілізаційних заходів.

Зверніть увагу! Винятком є випадки, коли академвідпустка оформлена за станом здоров'я. У такій ситуації студент втрачає відстрочку "по навчанню", але може отримати відстрочку за медичними показниками на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК).

Що відбувається із місцем у ЗВО у разі мобілізації студента?

Закон України "Про вищу освіту" чітко захищає права здобувачів освіти у разі їхнього призову на військову службу.

Якщо студента в академічній відпустці мобілізують до лав Збройних сил України:

За ним зберігається місце у закладі вищої освіти.

На підставі повістки або довідки з військової частини ЗВО продовжує або переоформлює академічну відпустку — тепер вже у зв'язку з проходженням військової служби.

Після демобілізації військовослужбовець має право поновитися на навчання та продовжити здобуття освіти з того ж семестру, на якому воно було призупинено.

Висновки та поради для студентів

Академвідпустка не захищає від повістки. Якщо ви плануєте взяти перерву в навчанні з сімейних чи особистих причин, враховуйте, що ТЦК та СП мають повне законне право мобілізувати вас у цей період. Консультуйтеся перед прийняттям рішень. Перед оформленням документів у деканаті варто уточнити, які саме позначки будуть внесені до ЄДЕБО та як це вплине на ваш військово-обліковий статус. Офіційно повідомляйте ЗВО. У разі призову під час академвідпустки обов'язково надайте до закладу освіти підтвердні документи.

Нагадаємо, український парламент хоче прийняти закон, який дозволить надавати три місяці відстрочки громадянам, що повернулися в Україну з тимчасово окупованих територій або з-за кордону.

Раніше також повідомлялося про заяву міністра оборони України Євгенія Хмари, який вважає, що Україні варто переглянути нинішню логіку мобілізації.