Хто не підлягає мобілізації у вересні 2026 року: повний перелік

З 1 вересня 2026 року низка категорій громадян не підлягає мобілізації. Серед них люди з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти за наявності оформленої відстрочки, заброньовані працівники та жінки.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

Зазначається, що воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжено до 31 жовтня 2026 року, а перелік категорій, які мають захист від мобілізації, з 1 вересня не змінився.

Кого не можуть мобілізувати

Згідно зі статтею 23 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, від мобілізації захищені:

люди, яких ВЛК визнала непридатними за станом здоров’я;

люди з інвалідністю I, II або III групи;

хлопці до 25 років, які ще не стали на військовий облік;

батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

одинокі батьки;

батьки й опікуни дітей з інвалідністю або важкими захворюваннями;

опікуни дітей, які залишилися без батьків;

люди, які доглядають за тяжкохворими родичами або особами з інвалідністю I–II групи;

студенти денної форми, аспіранти, докторанти, викладачі та науковці за наявності оформленої відстрочки;

працівники критичної інфраструктури, оборонної галузі та стратегічних підприємств за наявності бронювання;

частина держслужбовців і суддів;

люди, чиї близькі загинули або зникли безвісти на війні;

колишні полонені;

жінки, для яких мобілізація є добровільною.

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Що важливо для людей з інвалідністю

Інвалідність будь-якої з трьох груп є підставою для захисту від мобілізації. Водночас сама наявність інвалідності не замінює оформлення відстрочки.

Повістка може надійти, якщо відстрочку не оформили, людина не пройшла необхідний повторний огляд, під час переогляду інвалідність зняли або попередній термін відстрочки завершився.

Щодо захворювань рішення також залежить від того, наскільки стан здоров’я впливає на можливість проходити службу. Серед випадків, які найчастіше можуть бути підставою для звільнення, названі важкі хвороби серця та судин, прогресуюча онкологія, серйозні психічні розлади, повна втрата зору або слуху, а також тяжкі порушення опорно-рухової та нервової систем.

Хто повністю знімається з військового обліку

Окремо закон передбачає повне зняття з військового обліку. За статтею 37 закону “Про військовий обов’язок і військову службу” це, зокрема, люди, яких визнали непридатними за станом здоров’я, громадяни після досягнення 60 років, ті, хто втратив українське громадянство, а також люди, яких суд оголосив померлими або зниклими безвісти.

Це відрізняється від відстрочки, оскільки йдеться вже про повне зняття з військового обліку.

Водночас будь-яку підставу для відстрочки потрібно оформити та вчасно продовжувати. Якщо в реєстрах є помилки або бракує необхідних даних, потрібно звернутися до ЦНАП.

У травні Фокус уже писав про заплановані зміни у процедурі бронювання працівників від мобілізації.

До цього низка медіа повідомляла, що уряд може тимчасово зупинити автоматичне бронювання працівників через “Дію”. За інформацією джерел “Телеграфа”, це могло відбутися приблизно 8 серпня у зв’язку зі створенням координаційного центру. Він мав додатково перевіряти підприємства на відповідність критеріям критичної важливості.